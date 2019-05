Genova, antagonisti in piazza contro Casapound: scontri con la polizia Diretta

Gli antifascisti stanno tentando di forzare il blocco della polizia per entrare in piazza tirando oltre le grate alcuni fumogeni. Sono circa un migliaio i contromanifestanti: in piazza Cgil, portuali, antagonisti, Genova antifascista e alcuni studenti. Una parte della Cgil è rimasta in picchetto davanti alla prefettura. Durante gli scontri tre persone sono rimaste ferite, due di loro sono state fermate dalla polizia.La polizia, che ha 'chiusò il luogo del comizio con le grate antisommossa e i blindati, conta circa 300 unità tra digos, Reparto Mobile e Battaglione Mobile dei Carabinieri. In piazza Marsala sparuto il gruppo di Casapound che conta circa venti persone.