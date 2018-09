ponte di Genova che ha tagliato di fatto in due la città e costretto chi viaggia verso il confine francese a sopportare incredibili disagi. Arriverà in cdm venerdì il cosiddetto decretone. Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla commissione Ambiente della Camera.



Toninelli ha precisato che si tratta di un decreto «molto importante» che conterrà «un aiuto alle famiglie in tema di mutui e un aiuto alle imprese con agevolazioni fiscali». Nel decreto non ci sarà solo la parte su Genova, ma anche interventi sulla manutenzione e una parte relativa ai sensori, ha spiegato il Ministro.



Ricostruzione a Fincantieri. «In questi minuti è in corso un incontro a Bruxelles per verificare se si possa derogare al Codice degli Appalti perché si possa fare l'assegnazione immediata senza gara ad un soggetto pubblico come Fincantieri la ricostruzione del ponte» Morandi di Genova. Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli in audizione alla Camera.

