di Sara Menafra

Rischia di crollare anche la parte ovest del ponte Morandi, quella diventata famosa perché un camion si era fermato pochi metri prima. È quanto risulta dalla perizia ordinata dalla procura, come spiega il procuratore Francesco Cozzi in conferenza stampa: «Del rischio per questo lato, non tenuto in piedi dai piloni, si era parlato in alcune indiscrezioni dei primi giorni. Sotto questa parte di ponte non ci sono case ma importanti impianti industriali tra i quali Ansaldo». Il procuratore Cozzi ha aggiunto: «Col degrado di questa parte di ponte non c’entra nulla il crollo, era un degrado precedente».«È stato accertato uno stato severo di degrado anche del moncone del lato ovest di ponte Morandi. Il grado di gravità del lato est è un risultato di una misurazione che era stata fatta dagli organi tecnici. Il grado considerato grave dall'altra parte è il risultato di una constatazione di oggi dei consulenti incaricati dalla Procura. I consulenti informeranno ad horas i pm perché siano avvisati organi competenti per la messa in sicurezza o l'abbattimento», ha poi sottolineato il procuratore, che coordina le indagini sul crollo del ponte.«Se dovranno fare l'abbattimento di ponte Morandi chiederemo, attraverso i nostri consulenti, che venga fatto con modalità tale da salvaguardare materiale utile sul piano investigativo. Se si useranno micro cariche esplosive o uno smontaggio, chiederemo questo», ha aggiunto Cozzi.Nessun avviso di garanzia, ancora, per il crollo del ponte di Genova. «Ho letto sulla stampa che 10-12 persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati: questo non corrisponde al vero», ha affermato ancora Cozzi. «È già stata acquisita documentazione molto rilevante presso la direzione di Autostrade in varie località e ulteriori acquisizioni verranno decise», ha aggiunto il procuratore.