Genova, da Autostrade un milione e mezzo alle famiglie sfollate

Un milione e mezzo di euro alle famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione a causa del crollo del Ponte Morandi: sono i contributi economici per le primissime necessità previsti da Autostrade per l'Italia.LEGGI ANCHE Ponte Morandi, braccio di ferro sull'abbattimento: e scatta l'allarme meteo Finora la società ha versato 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, e questa cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro lunedì mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 nuovi bonifici già predisposti. Lo annuncia la società in una nota.