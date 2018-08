«Ora spunta una penale miliardaria per revocare la concessione di Autostrade anche in caso di 'grave colpà. Il contratto prevede che se Autostrade non fa il suo lavoro, non fa manutenzione, fa crollare i ponti, lo Stato può revocare la concessione ma deve pagargli comunque tutti gli utili previsti fino alla fine della concessione. In sostanza possono far marcire le autostrade e non rischiano nulla, il loro guadagno è garantito comunque. Ecco la vergognosa pacchia delle concessioni autostradali. Fratelli d'Italia pretende di sapere tutti i nomi e i cognomi di chi ha redatto e firmato questo contatto capestro contro il popolo italiano. Andremo in fondo a questo schifo e ci batteremo in ogni sede per impedire la beffa della 'penalè da pagare a chi da anni si arricchisce sulla pelle degli italiani», scrive su Facebook, si legge in una nota, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Gli analisti abbassano le stime sul titolo di Atlantia ma sono scettici sul fatto che il contratto di concessione possa essere revocato, sia per via dei costi a carico dello Stato che per la sussistenza dei presupposti giuridici che possano far scattare la richiesta. «Una mossa di questo tipo non sarebbe finanziariamente realizzabile, in quanto l'Anas (cioè lo Stato) dovrebbe pagare miliardi ad Atlantia», sostengono gli analisti di Intermonte, che ricordano come «il contratto di concessione potrebbe aiutare a proteggere Atlantia» visto che, in caso di revoca, «stabilisce il diritto al risarcimento per Autostrade per l'Italia». «Il percorso per stracciare la concessione è in verità abbastanza stretto e richiede passaggi specifici che al momento non sono ancora stati presi. Riteniamo questo scenario improbabile», afferma Banca Akros. La revoca della concessione viene considerata «lo scenario meno probabile» da Equita mentre Kepler Cheuvreux, pur aspettandosi «panic selling», scrive che «il contratto ha già dimostrato di essere intoccabile».