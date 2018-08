Crollo ponte, gli svizzeri: «Da noi non sarebbe mai successo»

In Svizzera i ponti costruiti negli anni '60 non rappresentano una particolare preoccupazione: è quanto sostengono diversi responsabili del settore, secondo quanto riporta il Corriere del Ticino. A parlare, tra gli altri, è il direttore dell'Ufficio federale delle strade (Ustra) Jurg Rothlisberger, che sottolinea come le strutture sono sottoposte a ispezioni regolari approfondite almeno ogni cinque anni.



Un cedimento strutturale come quello di Genova, sostiene il portavoce dell'Ustra Thomas Rohrbach «da noi, con una verosimiglianza prossima alla certezza, è impossibile, per lo meno in circostanze normali». A suo parere, con una buona manutenzione questi ponti possono essere utilizzati per 75-90 anni.

