Gas russo, l'Eni: «A zero forniture all'Italia attraverso il Tarvisio»

Le forniture di gas russo all'Italia attraverso il Tarvisio saranno oggi «a zero». Lo annuncia Eni sul proprio sito. «Gazprom ha comunicato che non è in grado di confermare i volumi di gas richiesti per oggi, considerato che non è possibile fornire gas attraverso l'Austria».

Nord Stream, bombe di tritolo piazzate con i robot della manutenzione: 4 falle. Helsinki: in zona discarica di armi chimiche

Meloni, Putin e l'appello all'unità: «Compatti contro la minaccia imperialista, difendiamo tutti l'Italia»

L'AUSTRIA - Eni darà aggiornamenti in caso le forniture siano ristabilite. «A partire da oggi Gazprom non sta più consegnando il gas ad Eni poiché, stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi necessari per ottenere il servizio di dispacciamento di gas in Austria dove dovrebbe consegnarlo». Lo dichiara un portavoce dell'Eni interpellato dall'Ansa. «Ci risulta però che l'Austria stia continuando a ricevere gas al punto di consegna al confine Slovacchia/Austria. Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l'Italia», aggiunge.