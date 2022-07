Gas, il piano Ue per l'inverno: «Termostato giù di un grado nelle case e tetto a 19 negli uffici»

Durante «l'inverno del gas» (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso «campagne di risparmio di gas mirate alle famiglie per l'abbassamento del termostato di un grado, ma anche imponendo, laddove tecnicamente fattibile e applicabile, la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi». È quanto prevede la bozza iniziale del Piano 'Risparmiare gas per un inverno sicuro', visionata dall'ANSA, che sarà presentata dalla Commissione il 20 luglio.

APPROFONDIMENTI MONDO Gas, Canada riconsegna turbina alla Germania per far ripartire Nord... CRISI ENERGETICA Gas, stop a caloriferi e stufe: ecco il piano per l'austerity. La... IL FOCUS Bollette col prezzo bloccato? Le compagnie cambiano i contratti e... IL CASO Gas, termosifoni "ridotti" e accensione posticipata di 15...

Gas, ridurre i consumi

L' Ue si appresta a chiedere agli Stati membri di ridurre il consumo di gas invitando i governi a dare incentivi per questo obiettivo, attraverso l'uso dei fondi del Repower e del Next Generation Ue. Lo prevede, a quanto si apprende, la bozza iniziale del Piano per la riduzione della domanda di gas che la Commissione presenterà il 20 luglio. Nella bozza d'entrata - che è all'esame della interservizi ed è soggetta a modifiche - si invitano gli Stati a dare incentivi alle aziende che tagliano la domanda di gas. L'obiettivo del Piano, si legge sul Ft, è ridurre di un terzo l'impatto dello stop totale al gas russo.