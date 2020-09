Distanziamento in classe? Tra i banchi spuntano gli "alunni" Leopardi, Falcone e Rita Levi Montalcini

Come compagno di banco Giacomo Leopardi. E magari Rita Levi Montalcini alla quale chiedere un aiuto per il compito in classe. Sono spuntati i cartonati dei grandi personaggi del nostro Paese tra i banchi del Liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce. A svelare e sponsorizzare la foto Lucia Azzolina. La ministra della pubblica istruzione ha scritto su Facebook: «Guardate che idea originale hanno avuto al liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce! Per garantire il distanziamento in Aula magna hanno realizzato e usato come distanziatori sagome raffiguranti grandi donne e uomini della cultura italiana e mondiale. Oltre che utile, come vedete, l’effetto è anche simpatico. Un’idea che strappa un sorriso in un momento di lavoro pressante. La dirigente scolastica Maria Rosaria Bottazzo può così incontrare genitori e studenti in tutta sicurezza, per organizzare la ripresa delle lezioni che, in Puglia, sarà il 24 settembre. Faccio i miei complimenti e auguro buon lavoro a questa e alle altre scuole che stanno terminando i preparativi per la riapertura di giovedì prossimo».

Ultimo aggiornamento: 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA