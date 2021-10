Roma si blinda per il G20 in programma domani e domenica. Due giorni pieni. Da una parte il summit con i 35 capi di Stato e di Governo dei vari Paesi. Dall’altra Le manifestazioni in programma nel fine settimana che tengono alta l’attenzione per l’ordine pubblico. Per questo nella Capitale sono state dislocate 5.296 unità di rinforzo, di cui 2.542 della polizia di Stato, 1.774 dell’Arma dei carabinieri, 580 della Guardia di Finanza e 400...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati