G20 a Roma, Draghi in conferenza stampa: «Non è stato facile trovare un accordo»

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto al termine della due giorni del G20 che si è tenuto a Roma. Draghi: «Non è stato facile trovare un accordo», le prime parole del premier.

DRAGHI IN CONFERENZA STAMPA

«Non è stato facile raggiungere questo accordo, è stato un successo», ha detto Draghi nella conferenza stampa conclusiva del G20, ringraziando gli sherpa e chi ha partecipato all'organizzazione di un G20 «straordinario. Questo vertice mi rende fiducioso per la capacità che il G20 sembra aver ritrovato di affrontare le sfide epocali esistenziali, dal covid al clima». «Abbiamo gettato le basi per una ripresa più equa e trovato i nuovi modi per sostenere i Paesi nel mondo, 609 miliardi sulla base dei diritti speciali di prelievo sono dedicati per la prima volta ai Paesi più vulnerabili», ha aggiunto il premier.

APPROFONDIMENTI I TEMI G20 Diretta, Intesa sul clima, tetto a 1,5 gradi. Draghi:... POLITICA G20, l'asse Draghi-Biden sul metodo multiculturale ROMA G20 Roma, la foto dei leader mondiali con i sanitari di Croce Rossa e... POLITICA Von der Leyen: «Stop dazi su alluminio e acciaio Usa» G20 A ROMA Scelta efficace/ Gli incontri a due, la via di Draghi al... ROMA Mario Draghi: «Multilateralismo unica risposta ai problemi... PECHINO Taiwan, incursione di 8 aerei cinesi: tensione con gli Usa G20 A ROMA Draghi-Johnson, il siparietto prima della foto: «Ma dove sta?... IL RETROSCENA G20, l'asse di Draghi con il Papa e Biden: multilateralismo e... I TEMI G20 a Roma, oggi le conclusioni. Stallo sul clima, intesa su Global... G20 Global minimum tax, cos'è e quando viene applicata la... ROMA G20 a Roma, la protesta dei Climate camp CAPITALE BLINDATA Diretta G20 a Roma, Draghi: «Nuovo modello economico. Il... POLITICA Al G20 debutta il nuovo modello economico di Draghi e Biden IL CASO G20 a Roma, i temi chiave. Clima: stop centrali a carbone. Energia:... SIPARIETTO G20 a Roma, Johnson in ritardo per la foto. Draghi: «Ma dove... ROMA G20, prime proteste all'Eur: bloccata in mattinata via Cristoforo... IL PIANO G20 a Roma, la Capitale si ferma: massima allerta per il rischio... ROMA G20 a Roma, l'arrivo di Draghi e gli altri leader alla... G20, LE PARTITE GLOBALI G20, Cina e Arabia frenano il patto sul clima (ma si tratta). Svolta... MONDO Passeggiata nel Centro di Roma per le first lady francese e americana...

«Sul clima per la prima volta i Paesi G20 si sono impegnati a mantenere a portata di mano l'obiettivo di contenere il surriscaldamento sotto i 1,5 gradi con azioni immediate e impegni a medio termine. Anche sul carbone i finanziamenti pubblici non andranno oltre la fine di quest'anno», ha sottolineato Draghi.