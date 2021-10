Diretta G20 a Roma, via al summit con i leader. Sgomberati manifestanti vicino la zona rossa

G20 a Roma, la giornata in diretta. La prima riunione in presenza dei leader mondiali in oltre due anni a causa della pandemia si apre oggi 30 ottobre 2021 alle 11.45 dopo che il premier Mario Draghi avrà accolto tutti i leader alla Nuvola all'Eur, a partire dalle 10.

Il programma

La prima sessione sarà dedicata a «Economia globale e salute globale», quindi alle 15 ci sarà un evento a margine sul sostegno alle piccole e medie imprese ed alle attività gestite dalle donne con l'intervento della regina Maxima d'Olanda. Durante i lavori, a quanto si apprende, ci saranno delle interruzioni per dare modo ai capi di Stato e di governo di avere una serie di incontri bilaterali, anche fuori del contesto del G20. Alle 19 è previsto per i leader e le consorti un evento culturale alle Terme di Diocleziano, quindi saranno ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per una cena al Quirinale. Domani, domenica 31, dopo la photo-op alle 9, e dopo un evento a margine sul ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici che avrà il principe Carlo come speaker, i leader riprenderanno i lavori alle 11.05 con la sessione su «Cambiamenti climatici ed energia», quindi alle 13.50 la sessione su «Sviluppo sostenibile» e alle 15.40 la sessione conclusiva, con l'adozione della dichiarazione finale. Per le 16.15 è prevista la conferenza stampa del premier Mario Draghi e a seguire ci saranno quelle degli altri leader internazionali.

Ore 10.54 - «Congratulazioni per il tuo G20. Lo hai gestito brillantemente, hai fatto un gran lavoro». Lo ha detto Boris Johnson, primo ministro britannico, al premier Mario Draghi nel corso del bilaterale che ha preceduto l'inizio del vertice. Lo riferiscono fonti italiane.

Ore 10.49 - Alla Nuvola dell'Eur è arrivato anche il Premier canadese Justin Trudeau. Accolto da Mario Draghi per l'inizio dei lavori del G20, Trudeau, come gli altri leader che prendono parte al G20, si è tolto la mascherina per la foto di rito insieme all'ospite.

Ore 10.42 - Il primo ministro Mario Draghi ha accolto con una stretta di mano il premier britannico Boris Johnson, che gli è rimasto particolarmente vicino durante la foto alla Nuvola. I due leader, fotografati spalla a spalla, sono apparsi sorridenti. Johnson indossa il suo solito vestito blu, ma con il papavero sul revere sinistro che ricorda i caduti della Prima guerra mondiale.

Ore 10.33 - Il primo ministro Mario Draghi ha accolto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alla Nuvola andandole incontro e con una calorosa stretta di mano. Von der Leyen ha risposto con un grande sorriso dopo essersi tolta la mascherina. Finora gli altri leader erano stati attesi da Draghi nello spazio dedicato alla foto di rito.

Ore 10.25 - Il Segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres è arrivato al G20, accolto da Mario Draghi. Alla Nuvola di Fuksas, sede del vertice, stanno arrivando tutti i leader delle organizzazioni internazionali che parteciperanno al summit, tra i quali la direttrice del Fmi Kristalina Georgieva e il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus .

Ore 10.10 - Johnson al Colosseo Il primo ministro britannico Boris Johnson comincia la prima giornata del G20 di Roma nutrendo una delle sue passioni più grandi, la storia dell'antica Roma, con una tappa al Colosseo. Una opportunità straordinaria per il leader britannico, quasi il sigillo perfetto a conclusione di questo anno di stretta collaborazione fra Italia e Regno Unito, con la condivisa responsabilità delle rispettive presidenze di G20 e G7, quindi il lavoro gomito a gomito per l'organizzazione della Cop26 di Glasgow. Non potevano non 'regalarè questo momento quindi al partner Johnson, profondo conoscitore della storia romana cui ha dedicato vari volumi, il ministero italiano della Cultura e la presidenza del Consiglio, prima di dare il via al fitto programma del vertice. A quanto si apprende il presidente Usa Joe Biden non parteciperà al tour alle Terme di Diocleziano in programma questa sera nell'ambito del vertice del G20 che si apre oggi a Roma.

Ore 9.45 - È terminata la protesta davanti al Mite degli attivisti del Climate Camp che stamattina hanno bloccato il traffico su via Cristoforo Colombo. «Se non cambierà bloccheremo le città» lo slogan intonato dai manifestanti. Alcuni si sono spostati in una rotonda alle spalle dell'edificio, controllati dalle forze dell'ordine.

Ore 9.13 - «Il G20 legittimerà nuove scappatoie per le grandi aziende inquinanti, attraverso cui potersi certificare green senza realmente limitare le proprie emissioni climalteranti. Abbiamo bisogno di soluzioni climatiche reali, decoloniali e socialmente giuste». A ribadirlo sono i Fridays For Future che annunciano di scendere in piazza a Roma in corrispondenza del G20 per arricchire il corteo di oggi di vertenze ecologiste.

Ore 9.05 - Corteo verso il ministero dell'Ambiente. «La catastrofe arriva, è tempo di agire» e «Da Roma a Glasgow le vostre iniziative sono il problema»: questi alcuni degli slogan scanditi dagli attivisti di Climate Camp, nel frattempo partiti in corteo sulla Colombo e diretti al Mite, sempre scortati dalle forze dell'ordine. «Ci dirigiamo al ministero che è l'esempio di quello che non vogliamo. Una transizione ecologicamente finta», ha detto uno dei manifestanti. «Se non cambierà bloccheremo le città», urlano i manifestanti.

Ore 8.22 - Joe Biden intende sollevare oggi al G20 di Roma lo squilibrio a breve termine della fornitura e della domanda nel mercato globale dell'energia e sottolineare l'importanza di trovare maggiore equilibrio e stabilità', sia nel mercato del petrolio che in quello del gas. Lo ha detto un alto dirigente dell'amministrazione Usa in una press call, precisando che non sarà chiamata in causa l'Opec. «Ma abbiamo una voce e intendiamo usarla su una questione che ha conseguenze sull'economia globale come i prezzi dell'energia», ha aggiunto.

Ore 8.08 - Protesta sulla via Cristoforo Colombo a Roma vicino alla zona di massima sicurezza all'Eur per il G20. In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico, sedendosi al centro della carreggiata. Le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. Al momento la corsia centrale è stata liberata mentre i manifestanti continuano a occupare la corsia laterale, seduti o sdraiati sull'asfalto. «Se non cambierà bloccheremo la città», urlano gli attivisti del clima. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa.