La due giorni del G20 si è conclusa con un documento finale, ma anche con tante foto simbolo, con importanti strette di mano, con rappacificazioni: primo super vertice con capi di Stato e delegazioni in presenza, dopo il tempo del lockdown. E basterebbe questo per confermare quello che ieri Mario Draghi ha detto con soddisfazione: «È stato un successo». Ma è stato anche l’espressione della volontà di non far cadere nel vuoto gli appelli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati