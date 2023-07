Poppella, storica pasticceria di Napoli denunciata per furto di energia elettrica. Il titolare: «Ho la coscienza pulita»

Poppella, storica pasticceria di Napoli, denunciata per furto.

La replica

Poppella dice di avere la coscienza pulita e di essere totalmente estraneo alla vicenda. L'intervento è stato dei carabinieri della stazione Napoli Stella. I militari sono intervenuti su chiamata del personale dell'Enel, che aveva effettuato un controllo in un laboratorio vicino. Nel corso degli accertamenti è stata constatata una manomissione dei contatori e del lettore di potenza. A quel punto i controlli sono stati estesi anche nel punto vendita dell'azienda, in via Arena alla Sanità. E anche lì il personale Enel ha constatato le stesse manomissioni trovate nel laboratorio.