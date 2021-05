«Schifo». Carica di rabbia, disgusto, dolore, è questa la parola che Corrado Guzzetti ripete più volte, commentando la notizia dei tre fermi per il disastro del Mottarone, in cui hanno perso la vita quattordici persone, tra le quali il suo ex cognato Vittorio Zorloni, 55 anni, la compagna Elisabetta Persanini, 37, e il loro bambino, Mattia, cinque anni. Nessuna fatalità, nessuna sorte da maledire, ma responsabilità precise. Nomi e cognomi. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati