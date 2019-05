Sacerdote non fa entrare in chiesa il cane che piange al funerale del padrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È rimasto fuori dalla chiesa piangendo e ululando per un'ora durante il funerale del suo padrone, il mio vicino di casa». A raccontare la vicenda su Facebook è Mathias Franco Gilardi.è unmarrone e ieri mattina si è recato accompagnato dalla sua famiglia a salutare per l'ultima volta il fedele padrone. Tuttavia, nella Chiesa Pier Giorgio Frassati ( Torino ) non c'è stato modo di convincere i tre preti presenti: «Il cane qui non entra».«Avremmo voluto solo che stesse vicino al suo padrone come ha fatto sempre e soprattutto nelle ultime ore..Perché si, lui aveva capito e vegliava sul suo amico umano» ha commentato uno dei presenti. Pavel era rimasto silenzioso e calmo a margine dell'ingresso ma questo non è bastato. «Hanno insistito e l'hanno fatto indietreggiare ancora..praticamente fuori dalla chiesa. Da lì ha fatto dei..».La famiglia del defunto - cattolica e credente - dopo la grande delusione ha deciso di non consegnare la busta ai preti: il contributo sarà versato al canile della città.