Fulmini, cosa li attira e le zone più a rischio: come evitare di essere colpiti (anche in casa)

Sono in media 1.600.000 i fulmini che cadono ogni anno in Italia. Il rischio di essere colpiti, come successo all'imprenditore Alberto Balocco, stroncato da un fulmine in mountain bike lo scorso 26 agosto a Torino, è basso, ma le conseguenze delle lesioni da fulmine possono essere gravi. Il fenomeno, fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, si verifica nel nostro Paese soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Le aree più colpite sono il Friuli, la regione dei laghi lombardi, la zona di Roma e in genere i rilievi prealpini e appenninici.

Dove possono colpire i fulmini e cosa li attira?

Purtroppo i fulmini sono spesso un pericolo sottovalutato durante i temporali, che soprattutto in questi giorni da Nord a Sud stanno costellando l'Italia. Anche nel fine settimana, fanno sapere gli esperti di 3B meteo, sono previsti temporali talora di forte intensità, dunque importante prestare massima attenzione​.

Secondo l'Iss non ci sono in Italia zone esenti dal rischio dei fulmini e sebbene non esistano specifici studi relativi al numero di vittime e ai danni alle persone causati da fulmini, i dati che arrivano dagli Stati Uniti ci permettono di capire più da vicino l'entità del fenomeno. Negli Usa, secondo alcuni studi i fulmini uccidono fra 50 e 100 persone all’anno, con una media di 82. Nel 2004, sono morte 32 persone, mentre nel 2005 i decessi confermati sono stati 43. Più alto, ma imprecisato, il numero di feriti, in modo più o meno grave.

I fulmini possono colpire ovunque sulla Terra. In effetti - secondo i dati Cdc - si verificano circa 6.000 fulmini ogni minuto, ovvero più di 8 milioni di fulmini ogni giorno. Ogni oggetto con un’elevazione predominante rispetto all’area circostante ha una maggior probabilità di essere colpito dal fulmine (un albero, una torre, un traliccio).

La mappa dei fulmini in Europa - EUropean Cooperation for LIghtning Detection

Cosa fare se qualcuno viene colpito?

Il fulmine provoca spesso un infarto. Se colpisce qualcuno che si trova con noi la prima cosa da fare è controllare se la persona sta respirando e ha un battito cardiaco. I punti migliori per controllare il polso sono l'arteria carotide nel collo e l'arteria femorale nell'inguine.

Se la persona respira normalmente, è bene controllare se ci siano altre possibili lesioni. I fulmini possono causare ustioni, shock e talvolta traumi contusivi. Fondamentale trattare ciascuna di queste lesioni fino all'arrivo dei soccorsi: se l'area è fredda e bagnata, i medici consigliano di coprirla con uno strato protettivo, come una giacca, una coperta o un telo di plastica per aiutare a ridurre l'ipotermia (temperatura corporea anormalmente bassa).



Se la persona non respira - afferma il Centers for Disease Control and prevention- occorre iniziare immediatamente la manovra di respirazione bocca a bocca. Se non ha polso, dunque iniziare dunque anche le compressioni toraciche (RCP) per poi continuare gli sforzi di rianimazione fino all'arrivo dei soccorsi.

Fulmine colpisce e uccide una donna in Florida: stava aspettando il figlio fuori da scuola

Si è al sicuro in casa?

Anche se la casa è un rifugio sicuro durante un temporale, si potrebbe comunque essere a rischio. Circa un terzo delle lesioni da fulmine si verifica in luoghi al chiuso. Ecco alcuni suggerimenti fornita da Cdc per proteggersi e ridurre il rischio di essere colpiti mentre si è all'interno.

Evitare l'acqua

«NON fare il bagno, la doccia, lavare i piatti o avere qualsiasi altro contatto con l'acqua durante un temporale perché i fulmini possono viaggiare attraverso l'impianto idraulico di un edificio. Il rischio che i fulmini viaggino attraverso l'impianto idraulico potrebbe essere minore con tubi di plastica che con tubi di metallo. Tuttavia, è meglio evitare qualsiasi contatto con l'impianto idraulico e l'acqua corrente durante un temporale per ridurre il rischio di essere colpiti».

Non toccare apparecchiature elettroniche

«NON utilizzare oggetti collegati a una presa elettrica, come computer, laptop, sistemi di gioco, lavatrici, asciugatrici o fornelli. I fulmini possono viaggiare attraverso sistemi elettrici, sistemi di ricezione radiotelevisiva e qualsiasi filo metallico o sbarra in pareti o pavimenti in cemento. Equipaggia la tua casa con protezioni contro le sovratensioni per tutta la casa per proteggere i tuoi elettrodomestici».

Evitare finestre, porte, portici e cemento

«Stai lontano da finestre e porte e stai lontano dai portici. NON sdraiarsi su pavimenti in cemento o appoggiarsi a pareti di cemento durante un temporale. I fulmini possono viaggiare attraverso qualsiasi filo metallico o sbarra in pareti o pavimenti in cemento».

Non utilizzare telefoni con cavo

«I telefoni con cavo NON sono sicuri da usare durante un temporale. NON usarli. Tuttavia, è sicuro utilizzare telefoni cordless o cellulari durante un temporale».

Suggerimenti per la sicurezza all'aperto

Sebbene nessun luogo all'esterno sia sicuro durante un temporale, è possibile ridurre al minimo il rischio valutando in anticipo la minaccia di fulmini e intraprendendo le azioni appropriate:

Prima di tutto: essere prudenti

«Controlla le previsioni del tempo prima di partecipare ad attività all'aperto. Se le previsioni prevedono temporali, posticipa il tuo viaggio o attività, o assicurati che sia prontamente disponibile un riparo sicuro adeguato».

Ripararsi al chiuso

«Ricorda la frase: "Quando ruggisce il tuono, vai in casa". Trova un rifugio sicuro quando senti un tuono. I rifugi sicuri includono case, uffici, centri commerciali e veicoli con tettuccio rigido con i finestrini alzati».

Cercare subito riparo, anche se all'aperto

«Se vieni sorpreso in un'area aperta, agisci rapidamente per trovare riparo. La prima cosa da fare è allontanarsi dal pericolo. Accovacciarsi o abbassarsi a terra può ridurre le possibilità di essere colpiti, ma non allontana del tutto dal pericolo».

Se si viene sorpresi all'esterno senza un riparo sicuro nelle vicinanze, le seguenti azioni potrebbero ridurre il rischio di essere colpiti da un fulmine:

Scendere immediatamente da aree elevate come colline, creste montuose o vette. Non sdraiarsi mai a terra. Accovaccirsi piuttosto in una posizione simile a una palla con la testa piegata e le mani sulle orecchie in modo da essere in basso con il minimo contatto con il suolo. Mai ripararsi sotto un albero isolato. Se ti trovi in ​​una foresta, riparati vicino agli alberi più bassi. Non usare mai una scogliera o uno strapiombo roccioso come riparo. Uscire o allontanarsi immediatamente da stagni, laghi e altri specchi d'acqua. Staire lontano da oggetti che conducono elettricità (come recinzioni di filo spinato, linee elettriche o mulini a vento).

When thunder roars, go indoors! Lightning is dangerous for people outdoors or without good shelter, so predicting areas where lightning might strike is useful for outdoor activities. Read how @NOAANSSL scientists are working on lightning prediction tools: https://t.co/XTlYuJTcBB pic.twitter.com/f4RzpoiqDA — NOAA Research (@NOAAResearch) July 7, 2022

Separarsi dagli altri

«Se siete in gruppo durante un temporale,- continua CdC - separatevi l'uno dall'altro. Ciò ridurrà il numero di feriti se un fulmine colpisce il suolo».

Se si è in mare aperto e arriva una tempesta, tornare immediatamente a riva

«Se sei su una barca in mare aperto quando arriva un temporale, torna immediatamente a riva e cerca un riparo. Se non puoi tornare a riva, le barche con cabine offrono una certa protezione. Se sorpresi da una tempesta su una piccola barca senza cabina, getta l'ancora e scendi il più in basso possibile».

Non rimanere in veicoli aperti

«Durante un temporale, evita i veicoli aperti come decappottabili, motocicli e golf carrt».

Non sostare in strutture aperte

«Evita le strutture aperte come portici, gazebo, rifugi per il baseball e arene sportive. Queste strutture non ti proteggeranno dai fulmini».​

Non stare vicino a strutture alte

«Stai lontano da strutture alte, come pali del telefono e alberi; il fulmine tende a colpire l'oggetto più alto intorno».