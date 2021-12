Il fratello di Deborah Compagnoni travolto da una valanga: è morto dopo il trasporto in ospedale

SONDRIO - Tragedia in Valfurva per il maestro di sci e guida alpina travolto e ucciso da una valanga oggi 16 dicembre. La vittima è Jacopo Compagnoni, 40 anni, fratello dell’ex campionessa di sci Deborah, ex moglie di Alessandro Benetton e trevigiana d'adozione. L’incidente questa mattina poco prima delle 12 in Valfurva (Sondrio), in zona Malerbe.

Jacopo Compagnoni era stato subito trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale di Sondalo. Ma i traumi multipli riportati sono stati fatali. È stato portato via dall’elicottero anche un secondo scialpinista, in codice verde, in stato di shock per la sorte dell’amico.

