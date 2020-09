È morto oggi Franco Maria Ricci, nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. Editore e collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni '80 la rivista FMR conosciuta in tutto il mondo e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, aveva 82 anni.



Era nato a Parma il 2 dicembre 1937. Ne dà notizia il nipote Edoardo Pepino Ultimo aggiornamento: 19:31