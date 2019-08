Becchetti, era persecuzione politica. Albania condannata, risarcimento record

MILANO - Condanna record per la Repubblica di Albania. Un arbitrato internazionale ha condannato lo Stato albanese a pagare a un imprenditore italiano, Francesco Becchetti, la somma stellare di circa 130 milioni di euro, pari allo 0,5% del Pil dell'Albania. Nel 2015 contro l'imprenditore, proprietario di Agon Channel, una tv in onda sul digitale terrestre italiano ma "made in Albania", le autorità di Tirana avevano spiccato un ordine di cattura internazionale, per lui e per i suoi manager, e gli avevano sequestrato l'emittente televisiva e tutti i beni detenuti in Albania, accusandolo di "falso in documentazione" e riciclaggio. Becchetti era stato fermato a Londra e posto agli arresti domiciliari in attesa di estradizione. Intanto in Albania proseguiva l'inchiesta a suo carico, che lo accusava di un gigantesco meccanismo di riciclaggio. L'arbitrato internazionale si è invece concluso con la pesantissima condanna dello Stato albanese per "persecuzione politica".

