Frana a Tivoli, sassi su auto e abitazioni: pullman bloccati e strade interrotte

Frana a Tivoli. Dal primo pomeriggio i vigili del fuoco stanno intervenendo a Tivoli (Roma), in via Allende, per una frana che ha coinvolto un'abitazione e alcune autovetture.

Roma, frana sulla Cassia: lavori fermi da un anno. Protesta social: «Ci hanno abbandonato»

Portati al sicuro i residenti, squadre al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Strada per San Polo interrotta, scrivono gli utenti sui social, e invasa da sassi e terra poco dopo il bivio a salire. Pulman bloccato. Mentra la Tiburtina è libera.