«Mussolini per mille anni», striscione choc di Forza Nuova al Colosseo

Pd protesta. «Lo striscione "Mussolini per mille anni" esposto oggi a Roma oltre ad essere uno sfregio alla memoria ed alla storia italiana, oltre a costituire reato di apologia di fascismo è un esempio di apologia di ignoranza». Lo afferma Massimiliano Smeriglio, candidato alle europee nelle liste del Pd. «L'avanzata dei movimenti neofascisti in Italia -aggiunge- non è solo un fenomeno politico, ma un problema culturale che il governo non solo finge di non vedere, ma addirittura sminuisce e in qualche misura rincorre, come dimostrano i rapporti equivoci di Salvini con l'estrema destra italiana ed europea». «Significa anche che lo studio della storia, della nostra storia, non è assolutamente sufficiente. Anche per questo sottoscriviamo l'appello di Repubblica a potenziare lo studio della storia nelle scuole», conclude Smeriglio.

