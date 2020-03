Formia e Castelforte piangono Michelle, scomparsa a 15 anni

Michelle

Un video con le rose rosse, quelle che piacevano tanto a, la studentessa 15enne del Liceo linguistico Cicerone diche è volata l'altro ieri in cielo prematuramente, stroncata da un male incurabile. Ciao Michelle! Vogliamo salutarti così - hanno scritto sulla pagina facebook della scuola i compagni e i professori della 2^ A dell'indirizzo Scienze umane economico-sociale - È un modo un po' speciale, perché speciale è stato per noi conoscerti, come naturale volerti bene. Queste le nostre rose, quelle che tu avresti voluto ricevere in questo momento. Non hanno il solito profumo ma, ugualmente, è intenso l'odore che emanano. E non appassiranno mai, saranno eterne, come te e come il nostro affetto che a te, sempre, ci legherà. Continua a sorridere come hai sempre fatto, noi continueremo a volerti bene!LEGGI ANCHE: Coronavirus, a Latina 13 nuovi contagiati: nessuno nel capoluogo. Formia la cittadina con il dato peggiore Michelle Nunez, la ragazza nativa diche viveva con la mamma a, ha finito di combattere la sua battaglia contro la grave forma tumorale di cui aveva già avvertito i primi sintomi quando frequentava le scuole primarie e che l'ha aggredita con violenza lo scorso anno e al principio del corrente anno quando alternava il suo percorso tra il(poche apparizioni in aula), la casa e l'ospedale Gemelli di Roma. Nel video, con la canzone di Eros Ramazzotti E' per te a fare da sottofondo, scorrono disegni di rose rosse e le frasi più belle dei compagni di classe e dei docenti che l'hanno accompagnata in questo anno e mezzo di scuola, caratterizzato da lezioni impartite nella sua casa di Castelforte e all'ospedale Gemelli di Roma, in un percorso di istruzione domiciliare finanziato dalla scuola e dal ministero. Al Liceo, quest'anno, Michelle ha fatto lezione solo per qualche settimana di ottobre, prima di intraprendere il suo calvario tra la casa e l'ospedale, dove ha trascorso l'ultimo mese.LEGGI ANCHE : Coronavirus, caso di Covid a Gaeta: positivo marinaio della nave ammiraglia Uss Mount Whitney La sua salma è stata tumulata nel cimitero di Castelforte, dove non l'hanno potuta accompagnare per l'ultimo saluto compagni e docenti della 2^ A, che però hanno voluto ricordarla con commosse testimonianze. Alle quali si è unito anche il sindaco di Formia: «Da ieri Michelle non c'è più. Un male che non vede né età né storia se l'è portata via. In questo momento di distanze forzate e silenzi senza abbracci, i suoi compagni di classe, i suoi professori, tutto il liceo hanno voluto salutarla così. Un abbraccio Michelle, buon viaggio».