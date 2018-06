Tresoldi, che volo! Con paracadute e tricolore ai piedi di Mattarella

VENEZIA Ha lasciato tutti a bocca aperta il paracadutista che oggi è atterrato in via dei Fori Imperiali, a Roma, in un inedito show al termine della parata per la festa della repubblica, portando in volo una bandiera tricolore di 40 metri quadrati. E atterrando con precisione millimetrica davanti al presidente della repubblica. Un volo spettacolare, una cosa mai vista prima, pareva un film, ma non era un film, non c'erano effetti speciali. Perfino Mattarella era emozionato e ammirato quando il paracadutista, raccolta la bandiera e il paracadute, gli ha stretto la mano. «La dedico all'Italia», risponde ai giornalisti che gli chiedono, dopo l'atterraggio, a chi volesse dedicare l'impresa.



Quel paracadutista è veneto. Si chiama Giuseppe Tresoldi, ha 54 anni ed è nato a Monselice. E' un parà della Folgore e in tasca ha 4 titoli mondiali di precisione in atterraggio.



Tresoldi è sorridente quando racconta: «A Pisa, dove sono di base, ho provato il lancio diverse volte, ma qui mai...Doveva andare bene». Il carico «pesava 35 chili ma quello che pesa di più è la resistenza dell'aria. Oggi c'erano le condizioni climatiche ideali. È stato perfetto». Tanti i complimenti ricevuti dal luogotenente, anche da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come lui stesso riferisce. Sposato con un figlio all'università, il paracadutista parla dell'«emozione» provata atterrando in via dei Fori Imperiali, «dentro la storia dell'Italia. Non sono riuscito a godermi il lancio dall'alto, ma solo qui a terra, quando è andato tutto bene - dice -. Siamo decollati a bordo di un elicottero AB410 all'aeroporto dell'Urbe. È la prima volta che si fa ai Fori».

