Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Oggi contagi in diminuzione, sta per iniziare la discesa»

Buone notizie dalla Lombardia. Infatti, secondo quanto affermato dal Governatore Fontana la situazione oggi conferebbe il trend di contagi da coronvarisu in dimininuzione. «Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa» spiega Attilio Fontana. «Anche oggi c'è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti - ha detto - e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri è stato determinato da situazione assolutamente particolare».

Poi il governatore della Lombardia si è soffermato sulle condizioni di salute di Bertolaso, da ieri ricoverato perché positivo al Coronavirus: «Ho avuto un brevissimo colloquio sia con Cajazzo che con Bertolaso, entrambi sono in fase di miglioramento, stabili nel miglioramento. Erano entrambi su di morale, le loro condizioni sono assolutamente sotto controllo e, ripeto, in miglioramento»

