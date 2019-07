Fondi russi alla Lega, terminato interrogatorio Savoini in località segreta

È terminato l'interrogatorio di Gianluca Savoini, ex portavoce di Matteo Salvini e fondatore dell'associazione Lombardia-Russia, indagato dalla procura di Milano per corruzione internazionale.Visti i movimenti in procura, l'interrogatorio di Savoini - che non è avvenuto all'interno del Palazzo di giustizia ed è stato condotto dai pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta - è durato poco più di un'ora. Un tempo piuttosto limitato che fa dedurre, ma non ci sono conferme ufficiali, che Savoini abbia deciso di non rispondere alle domande dei titolari dell'inchiesta che vede al centro la Lega e il sospetto di finanziamenti da Mosca Un altro indizio che lascia intuire che l'indagato potrebbe essersi avvalso è che il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale non ha mai lasciato il suo ufficio al quarto piano.