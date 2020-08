Flavio Briatore ricoverato per Covid al San Raffaele: «Condizioni serie»

Flavio Briatore ricoverato per Covid: «Condizioni serie». Flavio Briatore, l'imprenditore proprietario del Billionaire di Porto Cervo che si è rivelato un focolaio con i suoi 52 dipendenti positivi al tampone, sarebbe ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid. Lo scrive L'Espresso in esclusiva aggiungendo che le condizioni di Briatore, ricoverato da lunedì, sarebbero "serie" ma non tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

Leggi anche > Covid in Sardegna, al Billionaire altri 52 positivi. E chiude il Sottovento di Porto Cervo: un caso tra i dipendenti

Negli ultimi giorni Flavio Briatore è stato al centro delle cronache prima per la protesta contro il provvedimento di chiusura delle discoteche, tra cui anche il Billionaire che ha chiuso i battenti il 17 agosto, che ha generato un'aspra polemica con tanto di botta e risposta con il sindaco di Arzachena. Poi per la scoperta, all'interno del locale, di un dipendente positivo: il primo dei 52 totali. Ancora dopo, per una partita di calcetto tra vip a cui ha partecipato anche Sinisa Mihajlovic, poi risultato positivo al Covid.

Leggi anche > Mihajlovic positivo al Covid, la moglie lo difende: «Siamo tutti peccatori». Per lei tampone negativo

Solo pochi minuti prima dell'esclusiva riportata dall'Espresso, Selvaggia Lucarelli aveva commentato così su twitter alla luce delle polemiche dei giorni scorsi: «Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio. La domanda è: Briatore è in quarantena? E sull'arroganza dei giorni scorsi e le parole contro il sindaco di Arzachena, che dice?».

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA