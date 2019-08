La causa dell'sarebbe un problema tecnico ad un motore del Boeing 787 della compagnia. Ilè decollato dacon 298 passeggeri a bordo ed era diretto a Los Angeles. Il comandante è stato costretto a tornare indietro pochi minuti dopo il decollo, avvenuto intorno alle 16.30.Nelle fasi dell'atterraggio dall'si sono staccati alcuni frammenti. Il mezzo è comunque atterrato nuovamente a Fiumicino sulla pista numero 16 destra, senza problemi, alla presenza dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco schierati a bordo pista, come previsto in questi casi, pronti ad intervenire in caso di necessità. I passeggeri a quanto si è appreso sono stati fatti scendere normalmente dal velivolo, che ora è in fase di ispezioni da parte dei tecnici.