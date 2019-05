Fiumicino, allarme bomba all'aeroporto: macchina sospetta, intervengono gli artificieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme bomba questa mattina all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. La segnalazione è arrivata alla polizia intorno alle 7.44: un'auto, una peugeot, con motore acceso e senza chiavi era stata notata in Giorgio Chavez nei pressi dello scalo. In attesa dell'arrivo degli artificieri della polizia il traffico intorno all'aeroporto è stato deviato, una volta verificato che non si trattava di un allarme bomba e messa in sicurezza la vettura, è ripresa la normale circolazione.