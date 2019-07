Crolla tetto della pensilina alla stazione di Santa Maria Novella: area transennata

Un crollo di intonaco si è verificato la notte scorsa alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze. Il distacco ha interessato il rivestimento della pensilina esterna. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Di giorno l'area è frequentata da numerose persone che entrano e escono dallo scalo ferroviario. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza la struttura, scongiurando il rischio di ulteriori crolli, e delimitato l'area in via precauzionale.





«Fortunatamente la pensilina ha ceduto di notte, mentre nessuno sostava in una zona di solito molto affollata. Una tragedia è stata sfiorata ed evitata solo per la buona sorte. Il crollo avvenuto alla stazione Santa Maria Novella è un fatto gravissimo di cui il Ministro Toninelli, tramite le Ferrovie proprietarie dell'immobile, dovranno rendere conto rispondendo all'interrogazione che presenterò per fare chiarezza sull'episodio». Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.

