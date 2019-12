Fioramonti si dimette, ministra Dadone: chi ha coraggio non scappa. Accuse da Iv

Le dimissioni del ministro della Scuola Lorenzo Fioramonti scatenano polemiche nel governo e all'opposizione. All'interno dell'Esecutivo non è solo Italia Viva ad attaccare senza mezze misure l'ex ministro. Tra i commenti più duri c'è quello della ministra M5S alla Pa Fabiana Dadone: «Trovo stucchevole che chi professi coraggio agli elettori poi scappi dalle responsabilità politiche - scrive su Facebook -​ Se hai coraggio, non scappi. Se condividi davvero una battaglia, non scappi, ma mangi sale quando devi e porti avanti un progetto (ammesso che lo si abbia mai realmente condiviso). La coerenza è per lo più un pregio, ma a volte rischia di sconfinare nella sterile testimonianza che, peraltro, si addice poco a chi occupa posizioni di responsabilità».

«Dividere l'opinione pubblica scappando dalle responsabilità con scuse variopinte premia nell'immediato. La stampa ha bisogno di gossip, ma le persone hanno bisogno di gente che sappia governare - prosegue Dadone - Governare è difficile, perché riduce al nulla gli slogan o le promesse senza criterio. Governare non è per tutti, perché bisogna parlare poco e lavorare molto. Governare spesso non è trendy, non è pop e non è "social". La coerenza è per lo più un pregio, ma a volte rischia di sconfinare nella sterile testimonianza che, peraltro, si addice poco a chi occupa posizioni di responsabilità. La perseveranza, invece, è coerenza che si fa impegno quotidiano e punta a cambiare, nel tempo e con concretezza, le cose. Il coraggio in politica è anche ammettere che non si è in grado di governare, è saper chiedere scusa se non si ha più coraggio. Il resto non è certamente coraggio, sono scuse, incapacità, protagonismo, gossip. Tutto alla fine viene a galla. Tempo al tempo... che come sempre saprà essere galantuomo!», conclude Dadone.

ITALIA VIVA

«Se veramente ci si vuole battere per avere più risorse per la scuola bisogna stare in Parlamento non all'estero, non a presentare un libro o a fare conferenze stampa», dicono Gabriele Toccafondi e Daniela Sbrollini, capogruppo di Italia Viva in Commissione Cultura a Camera e Senato. «In quattro mesi - ricordano - questa maggioranza ha votato un decreto scuola, con 50 mila assunzioni e risorse. Non è quanto volevamo, ma nella legge di Bilancio, le risorse per l'istruzione, ci sono. Tutto questo grazie ai parlamentari di maggioranza, perché di contributi del Miur ne abbiamo visti pochi e soprattutto non abbiamo mai visto il Ministro». Alla luce di queste considerazioni la dimissioni di Fioramonti, stupiscono: se veramente ci si vuole battere per avere più risorse bisogna essere presenti nelle sedi istituzionali in cui si decide e non all'estero o a presentare libri. Ora auspichiamo che chi arriva in Viale Trastevere, abbia a cuore la scuola, l'Università e la ricerca, e non la propria visibilità». «Se così fara, potrà contare su tutta la nostra disponibilità a lavorare e trovare soluzioni, come è stato per decreto scuola che per la legge di Bilancio - proseguono -. Abbiamo sempre detto che la scuola e l'Università hanno bisogno di risorse ma anche di riforme che partano da concetti come: qualità, merito, valutazione, autonomia». «A noi interessa parlare del futuro dei nostri percorsi di istruzione e quindi del futuro dei nostri ragazzi. Lasciamo ad altri parlare del proprio futuro», concludono i parlamentari di Iv.

LE OPPOSIZIONI

«Per mesi abbiamo criticato il ministro Fioramonti per tutte le idiozie che sparava, dal tassare le merendine a voler togliere il crocifisso dalle aule. Ma stavolta Fioramonti ha fatto una cosa splendida, che finalmente condividiamo, e per cui non possiamo che applaudirlo: si è dimesso», dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega. «Grazie a Babbo Natale per aver pensato ai nostri bambini mandando a casa con un sacco di carbone il pessimo ministro Fioramonti, uno dei peggiori ministri della storia repubblicana, quello che voleva tassare le merendine, quello che voleva togliere il crocifisso dalle aule perché non ci rappresenta. Grazie Babbo Natale per averlo fatto andare via, ora confidiamo nella Befana che magari nella calza ci farà trovare le dimissioni di tutto il Governo», attacca il senatore della Lega Roberto Calderoli.

La vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli: «Il ministro dell'Istruzione Fioramonti avrebbe dovuto dimettersi molto prima: quando si è ripromesso di togliere i crocifissi dalle aule scolastiche o quando, invece di occuparsi del sistema scolastico, si è inventato la tassa sulle merendine dopo aver sostenuto quella sulle bevande zuccherate e sulla plastica. Ha dimostrato così scarsa autorevolezza che i colleghi di governo non hanno nemmeno voluto ascoltare la sua richiesta di maggiori fondi per scuola e università: la sua permanenza al vertice del ministero ha rappresentato un danno per tutto il mondo dell'istruzione. La lettera al presidente del consiglio con la quale minacciava le dimissioni conferma l'inadeguatezza e l'improvvisazione di questo governo delle sinistre unito solo dalle poltrone la cui azione politica non va oltre il binomio 'tasse e manette'. Investire in un settore cardine come quello dell'istruzione è fondamentale, ma non si può pensare di farlo mettendo sempre più a fondo le mani nelle tasche degli italiani o con le minacce».

«Fioramonti verrà ricordato per i suoi post violenti contro le forze dell'ordine e sessisti contro alcune donne, io ne so qualcosa. Non sentiremo la sua mancanza», afferma Daniela Santanché (Fdi) su twitter.

