Festa della Mamma, su Amazon tante idee regalo

La Festa della Mamma si avvicina, e se i tempi complessi di questo periodo, rendono difficile portare un dono alle nostre mamme, Amazon viene in soccorso a chi è distante. Ma anche a chi vuole fare semplicemente una sorpresa. Tra le idee di Amazon c'è il buono regalo, personalizzabile sia nell'importo che nel disegno. Per quanto riguarda il buono da spendere su Amazon.it, l'importo minimo è 20 euro, ma ci sono i tagli prestabiliti fino a 75 euro, oppure in alternativa, per i figli più generosi si può inserire la cifra che si vuole regalare alla propria mamma.

Abbraccia la mamma con l'azalea di AIRC

Buono Regalo. E sono molti i disegni tra cui scegliere. Si va dal semplice Auguri mamma, Grazie Mamma al più fantasioso Alla migliore mamma dell'universo. Quale che sia il vostro buono spesa preferito, l'importante resta il gesto d'affetto, nel giorno - il 10 maggio - in cui si celebrano tutte le mamme d'Italia.

Libri. Tra le idee regalo alla mamma, proposte da Amazon, ci sono i libri digitali in formato Kindle. Per orientarsi tra i molti titoli proposti da Amazon.it, basta cliccare nella sezione eBooks, e "sfogliare" il catalogo. Tra i libri più apprezzati dai lettori di Amazon, c'è "Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico", scritto da Luis Sepùlveda, lo scrittore recentemente scomparso. Molto apprezzato in questo periodo di ritorno alla cucina domestica è "La mia cucina delle emozioni: Ingredienti, ricette e tanta salute: gli happy food perfetti per ogni giorno" scritto da Marco Bianchi. Tra i più letti anche un classico della psicoanalisi "L'interpretazione dei sogni" scritto da Sigmund Freud.

Musica. Potrà far piacere alle proprie mamme, ascoltare la musica del cuore, nel catalogo infinito che viene proposto da Amazon Music, la piattaforma musicale dove poter scegliere il brano preferito, l'album dell'artista del momento oppure realizzare la propria playlist. L'offerta per la Festa della mamma, propone ai nuovi iscritti 3 mesi di musica gratis, e poi l'abbonamento mensile a 9,99 euro.

Bellezza e benessere. Un regalo sempre gradito alla mamma è uno dei molti prodotti proposti da Amazon, per prendersi cura del proprio benessere. Nella sezione "bellezza e benessere", i prodotti da poter regalare si dividono in sezioni specifiche: bagno e corpo, cura dei capelli, fragranze e profumi, cura della pelle, accessori di bellezza, trucco.

Tra i prodotti più richiesti ed utili per mettersi in forma in vista della prova costume o per sentirsi belle anche in casa ci sono: i Fanghi d'alga Guam per agire sulla cellulite radicata e ostinata, la crema idratante di Acqua alle Rose, ideale per le pelli secche o sensibili, o ancora il siero idratante e liftante all'acido ialuronico Collistar Attivi Puri.

Handmade. E non possono mancare i prodotti handmade, altra sezione di Amazon, con cui sorprendere la mamma con un regalo su misura per i suoi gusti. Tanti idee tra cui poter scegliere, si va dai piccoli gioielli alle borse, dagli accessori alle scarpe fino ai prodotti per la cucina. Tra i prodotti handmade da regalare alle mamme, per essere più originali troviamo: una collana fatta a mano composta da splendide pietre naturali di ametista, oppure lo spiritoso braccialetto elastico "Super Mamma".



Prime Video. Tra le altre opportunità di regalo, l'ultima idea nata in casa Amazon e destinati a tutti gli abbonati ad Amazon Prime è il Prime Video Store (disponibile sul sito o tramite app) che permette di noleggiare o acquistare i film prodotti da Hollywood o da studios locali, come Rai Cinema e Medusa. Tra le uscite lancio del nuovo servizio, il film Joker con Joaquin Phoenix, Pinocchio con Roberto Benigni e Sonic.

Ultimo aggiornamento: 2 Maggio, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA