Milano, festa illegale nel club della movida, multati 30 giovani: tutti a ballare e senza mascherina

Ancora assembramenti ancora party illegali dopo quelle scoperte nella notte di San Silvestro. La polizia ha scoperto una festa illegale in un locale della movida di Milano, il Superlove club, All'interno c'erano 30 persone, dai 19 ai 41 anni, che ballavano tutte senza mascherina seguendo il dj. Oltre a 5 italiani c'erano persone provenienti da Francia, Bulgaria, Albania e Grecia. Sono stati tutti identificati e multati.

Gli agenti sono arrivati al locale di corso di porta Ticinese, nella zona dei Navigli, alle 2 della scorsa notte dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per schiamazzi, urla e musica a volume alto. Il proprietario, un italiano di 40 anni, ha tentato di convincerli dicendo di essere autorizzato a organizzare la festa nel proprio locale. All'interno c'erano 30 persone, dai 19 ai 41 anni, che ballavano tutte senza mascherina seguendo il dj.

Oltre a 5 italiani c'erano persone provenienti da Francia, Bulgaria, Albania e Grecia. Sono stati tutti identificati sul posto e allontanati a eccezione di un 22enne senza documenti che ha reagito in modo brusco ed è stato accompagnato in questura. Per tutti, proprietario compreso, è scattata la multa per violazione delle disposizioni anti Covid.

