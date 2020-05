Latina, festa abusiva con maxi-assembramento dietro la discoteca: tutti multati

La musica, la festa, l'assembramento. Insomma, tutti i divieti insieme. Alle ore 00.30 circa della notte scorsa i poliziotti della Questura di Latina, dopo una segnalazione per musica a volume alto, sono andati in una zona centrale della città, presso una nota discoteca. Sul posto i poliziotti hanno trovato la discoteca regolarmente chiusa, ma dalla parte retrostante, in una zona destinata a garage, proveniva la musica di sottofondo.

All'interno sono state trovate 10 persone che stavano partecipando ad una festa privata, tutte prive di mascherine ed a distanza molto ravvicinata, tanto da poter determinare un concreto, possibile rischio di contagio da Covid-19. I poliziotti della Squadra Volante della Questura hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di tutti gli avventori, compreso il responsabile del club, facendoli poi allontanare dal posto.



