Ferragosto, a Rimini divieto bevande in vetro e stop musica all'1 di notte

Vietate le bevande da asporto in vetro e stop alla musica all'1 di notte, sono queste le regole imposte dal comune di Rimini in vista di Ferragosto e firmate in un'ordinanza dal sindaco della città romagnola, Andrea Gnassi. Nel dettaglio, spiega l'Amministrazione comunale, è vietato «vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia Rimini-Ravenna e Rimini-Ancona nonché nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate da eventi, dalle 19 di venerdì 13 agosto fino alle 6 di sabato 14 agosto, dalle 19 di sabato 14 agosto fino alle 6 di domenica 15 agosto, dalle 19 di domenica 15 agosto fino alle 6 di lunedì 16 agosto».

Vietato, poi, «accedere alle aree delle manifestazioni con bottiglie, recipienti e contenitori di vetro» Inoltre, viene stabilito, risulta «sospesa su tutto il territorio comunale l'efficacia dell'ordinanza 91781 nella parte in cui si dispone la deroga della protrazione del limite orario e durata L'orario quindi in questa giornata resterà quello ordinario, ovvero gli intrattenimenti nei pubblici esercizi dovranno terminare entro e non oltre l'1».

