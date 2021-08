Ferragosto, la mappa dei divieti, dai falò vietati alle spiagge chiuse di notte: proibito il trasporto di legna

Ferragosto con le spiagge off limits. Lo vedi anche da questo che in certe regioni, e località turistiche, gli amministratori temono gli assembramenti e quindi un aumento dei contagi di coronavirus. Come corrono ai ripari? Con le ordinanze, provvedimenti specifici su spiagge, lungomare, litorali dove fino a due anni fa la notte del 15 agosto si potevano celebrare feste all'aperto, accendere falò, insomma svagarsi davanti al mare e godersi l'estate.

Questa è la mappa interattiva e sintetica dei divieti previsti per questo Ferragosto 2021 legati alla pandemia Covid.

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci ha bandito le feste spiaggia con un'ordinanza regionale volta a contenere i contagi che stanno aumentando. Nell'ordinanza si legge che i sindaci dovranno emananare altre ordinanze locali per vietare assembramenti e imporre misure anti Covid. Lo hanno fatto a Palermo e a Marsala. Nel comune capoluogo vige il divieto per le intere giornate del 14 e del 15 agosto nel Parco della Favorita e a Marsala, invece, c'è il divieto esplicito di trasporto e accensione di legna che altro non è che una messa al bando dei falò in spiaggia.

In Campania, ad Avellino in Ferragosto è salvo: festa in città ma, promettono, più sobria e vigile per mantenere alta l'attenzione contro i contagi. A Positano i tradizionali fuochi d'artificio dell'Assunta sono rimandati invece per prudenza, «per motivi di ordine pubblico» e quindi per evitare assembramenti. A Vietri sul Mare, una delle tante località turistiche del litorale campano in provincia di Salerno, c'è il divieto assoluto di feste e falò in spiaggia. Vietato l’ingresso in spiaggia dalle ore 19 con tutti i varchi d’accesso inaccessibili già dalla notte di san Lorenzo (10 agosto).

Nel Lazio il comune di Gaeta ha emanato un'ordinanza lo scorso 11 agosto per rendere inaccessibile la spiaggia e quindi vietare le feste e i falò. Gli arenili saranno chiusi per le notti del 14, 15 e 16 agosto. Chiusi vuol dire che vige il divieto di balneazione, di bivacco, di pesca con qualsiasi attrezzo, di accensione fuochi e fal￲ò, di «effettuare manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità» su tutti gli arenili liberi del litorale di Gaeta. Ecco gli orari: dalle ore 19 del giorno 14 alle ore 6 del giorno 15; e poi dalle ore 19 del giorno 15 alle ore 6 del giorno 16.

In Romagna si vieta l'alcol

Nella Riviera romagnola ci sono ordinate mirate contro la vendita di alcol ma non c'è la chiusura delle spiagge. A Riccione è stata estesa a tutta la città fino al 23 agosto l'ordinanza già in vigore per viale Dante. Dalle ore 20 di venerdì 13 agosto fino alle ore 6 di lunedì 23 agosto, in tutta la città di Riccione, è fatto divieto di vendita (esercizi commerciali e artigianali) di alcol da asporto dopo le 8 di sera e fino al mattino seguente. Per i pubblici esercizi, bar, pub, ristoranti e locali d'intrattenimento la bevanda con qualsiasi gradazione alcolica si consuma solo seduti per tutto il giorno dalle 00 alle 24.

Il sindaco di Rimini ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro di vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro nelle aree a mare della ferrovia Rimini – Ravenna e Rimini – Ancona nonché nel centro storico di Rimini e nelle adiacenze delle zone interessate da eventi, dalle ore 19 di venerdì 13 agosto sino alle ore 6 di sabato 14 agosto 2021, dalle ore 19 di sabato 14 agosto sino alle ore 6 di domenica 15 agosto 2021, dalle ore 19 di domenica 15 agosto sino alle ore 6 di lunedì 16 agosto 2021. Inolte nella notte compresa tra il 14 e il 15 agosto gli intrattenimenti nei pubblici esercizi dovranno terminare entro e non oltre l’1.