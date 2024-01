Ferragni, il parere dell'avvocato: «Caso unico al mondo, sarebbe una truffa pubblicizzata»

«Sarebbe una truffa pubblicizzata, un caso unico al mondo». L'avvocato penalista Marco Gabriele, già presidente di AIGA ROMA (Associazione Giovani Avvocati Italiani) e componente della Commissione di Studio consiliare dell'Ordine di Roma di diritto penale, interviene sulle nuove indagini che coinvolgono Chiara Ferragni.

Sono tre i casi per cui le Procure stanno indagando. Non solo il pandoro della Balocco, ma anche le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e la bambola Trudi. Per gli inquirenti l'ipotesi di reato è sempre la stessa: truffa aggravata. Quale strategia potranno adottare ora i legali dell'influcencer? Potrà essere coinvolto anche il marito Fedez? Le risposte del penalista Gabriele.

L'avvocato penalista Marco Gabriele

La Ferragni è indagata per truffa aggravata in relazione a tre episodi diversi. Cosa rischia?

Allo stato è difficile esprimere valutazioni, appare obiettivamente dubbia la rilevanza penale delle condotte che le contestano (se non altro in punto di elemento soggettivo). Che peraltro devono essere oggetto di prova da parte della Procura. Rimane, però, un caso unico al mondo. Mi sia consentita l’iperbole lessicale.

Perché è un caso "unico al mondo"?

È da considerare la notorietà della protagonista e l’accanimento mediatico che ne è generato. Sarebbe il primo caso di truffa consapevole “pubblicizzata”. Appare illogico. In sede processuale potrebbe affiorare un errore, o l’imperizia o la negligenza in alcuni passaggi della vicenda, ma non una volontaria condotta ingannatoria. Sarà difficile dimostrare un'ipotesi del genere.

Cos'è la truffa pubblicizzata?

In sintesi, se avessi qualcosa da nascondere oppure avessi consapevolmente posto in essere condotte ingannevoli per raggiungere un determinato obiettivo, non darei risalto mediatico alla vicenda (canali televisivi e social media). Ben sapendo di avere gli occhi di tutti addosso.

Quali potrebbero essere le mosse dei legali dell'influencer?

In primo luogo, occorre difendersi da quello che noi penalisti chiamiamo “processo mediatico”. E cioè un processo celebrato fuori dalle aule di giustizia e in una fase in cui le difese non conoscono gli atti. Sembra che si sia già decisa la sua colpevolezza. Ma il processo vero, in tribunale, la porterà probabilmente ad un esito diverso e durerà diversi anni. Intanto, il danno è fatto. Forse, una risposta mediatica più vigorosa - come in occasione delle scuse - sarebbe necessaria. In questi casi, si dovrebbe valutare se organizzare, ad esempio, una conferenza stampa evidenziando la propria estraneità ai fatti. Se non altro per arginare le conseguenza dannose in termini di immagine (oltreché economici per il suo brand).

Potrebbero essere coinvolte anche le società della Ferragni?

Gli inquirenti - attraverso la strada penalistica- che consente un accesso totale agli atti della vicenda, potrebbero mirare anche alle società. Ma, allo stato, le società non sono attinte da contestazioni penali, c'è solo l'Antitrust che ha comminato le sanzioni. È bene precisare che per portare la società in sede processuale occorre scomodare un’altra fattispecie penale, perché il reato di truffa non è tra quei reati presupposto previsti dalla legge 231.

Quanto incide l'aggravante nel capo d'imputazione?

Quello che le contestano è l'art. 61 c.p. numero 5, la minorata difesa. A parte l'aumento di pena, incide sulla procedibilità: perché così diviene procedibile d'ufficio. Quindi questa aggravante acquisisce un peso specifico, che sposta in modo importante la contestazione. Soffermerei quindi l’attenzione sulla contestazione dell’aggravante della minorata difesa che renderebbe - se confermata-, e aldilà dell’aumento di pena, il reato procedibilità d’ufficio. Laddove venisse meno, si ridimensionerebbe in modo importante il quadro accusatorio. Ed, in tale caso, parleremmo di una montagna che partorisce un topolino.

Quali sono i tempi? Quando si discuterà del rinvio a giudizio?

In questi casi il termine massimo delle indagini preliminari è di 12 mesi, come previsto dal novellato art. 405 cpp, salvo ipotesi di proroga come previsto dal successivo art. 406 cpp.