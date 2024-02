Ferragni, l'esperto in advertising: «Sconto dall'hotel? Possibile. La pubblicità sui social si può nascondere, ecco come»

«Chiara Ferragni? Potrebbe aver ricevuto uno sconto o un trattamento preferenziale dall'hotel francese». Sull'ultima "gaffe" dell'imprenditrice digitale interviene Ruben Santopietro, uno dei maggiori esperti in campo di advertising, nonché collaboratore alla Luiss e di enti nazionali e regionali.

Per l'esperto, questo è un fenomeno comune «poiché le aziende spesso cercano di stabilire relazioni vantaggiose con influencer di rilievo». Ma ci sono anche degli altri modi in cui dietro le stories su Instagram si possono celare elementi di promozione commerciale. Ce li svela Santopietro.

Perché la Ferragni ha "promosso" l'hotel francese? Si trattava di un test?

La scelta di Chiara Ferragni di promuovere l’Hotel de Mascognaz in Valle d’Aosta sembra essere motivata da diverse ragioni. In primo luogo, potrebbe rappresentare un tentativo di superare il caso Balocco, esprimendo la sua volontà di tornare alla sua consueta attività di influencer e comunicando un messaggio di normalità. Allo stesso tempo, potrebbe essere concepita come un test per valutare la reazione dei suoi follower e misurare il sostegno ottenuto dopo l’incidente mediatico. Questa strategia potrebbe fornirle preziosi spunti sull’atteggiamento del suo pubblico, consentendole di adattare la sua strategia di contenuti di conseguenza.

Se un influencer viene remunerato dalla struttura, deve aggiungere un hashtag sul proprio profilo?

Quando invece bisogna inserire "supplied by"?

Quando un influencer riceve un compenso da una struttura, è consigliabile utilizzare un hashtag che indichi chiaramente che si tratta di un contenuto pubblicitario.. Questa pratica è fondamentale per garantire la trasparenza e informare gli utenti che il post è frutto di una collaborazione commerciale. In questo modo, gli utenti saranno informati e potranno decidere in maniera consapevole se seguire o meno il post.

Quando un influencer riceve un prodotto o un servizio in regalo da un’azienda, utilizza l’hashtag “supplied by” per chiarire che il prodotto non è stato pagato direttamente da lui. In altre parole, l’influencer sta comunicando che il bene o il servizio è stato fornito in cambio di visibilità. Questo aiuta gli utenti a capire la dinamica dietro il post e valutare se l’influencer sta promuovendo il prodotto in modo sincero. È importante che gli influencer utilizzino questo hashtag in modo responsabile per mantenere la fiducia dei propri follower.

L'hotel ha detto la Ferragni "ha pagato". In molti, però, si domandano se non abbia ricevuto uno sconto.

Nel mondo delle collaborazioni tra influencer e aziende, la trasparenza è un aspetto cruciale. Quando un hotel dichiara che Chiara Ferragni “ha pagato”, è importante considerare che potrebbe comunque aver ricevuto uno sconto o un trattamento preferenziale. Questo è un fenomeno comune, poiché le aziende spesso cercano di stabilire relazioni vantaggiose con influencer di rilievo. Tuttavia, per mantenere la fiducia dei follower e prevenire malintesi, è essenziale che le informazioni siano comunicate in modo chiaro e onesto. Solo attraverso una comunicazione trasparente possiamo garantire che il pubblico sia informato correttamente e possa prendere decisioni consapevoli.

Potrà tornare a fare post sponsorizzati o rischia troppo? Ci sono alternative?

La possibilità di Chiara Ferragni di continuare a pubblicare post sponsorizzati dipenderà da come gestirà la situazione e da come il pubblico percepirà le sue azioni. Se Chiara affronta la questione con trasparenza, rispondendo alle preoccupazioni dei suoi follower e dimostrando un impegno sincero, potrebbe riuscire a ricostruire la fiducia. Ad esempio, in questa fase potrebbe promuovere prodotti o servizi in modo più discreto o concentrarsi su contenuti diversificati che non coinvolgano direttamente sponsorizzazioni. La chiave è mantenere una comunicazione aperta e autentica con il suo pubblico per garantire una relazione di fiducia a lungo termine.

Alcuni influencer indicano "invited by". Perché?

Quando gli influencer utilizzano l’espressione “invited by” (tradotto in italiano come “invitato da”), stanno indicando che sono stati invitati da un’azienda o un brand a partecipare a un evento, provare un prodotto o servizio, o collaborare in qualche modo. Questo può includere inviti a sfilate di moda, presentazioni di prodotti, viaggi o altre esperienze. In sostanza, è una dichiarazione di partecipazione a un’attività sponsorizzata.

Molti utenti si domandano perché nelle stories gli influencer non inseriscono l'hashtag "adv". Quale spiegazione?

La crescente consapevolezza della presenza di fini commerciali dietro le azioni degli influencer richiede un cambiamento nel modo in cui percepiamo questi protagonisti del mondo digitale. È cruciale comprendere che molte attività degli influencer potrebbero essere motivate da interessi commerciali, poiché la promozione di prodotti si integra sempre di più nella loro narrazione digitale. Questo cambio prospettico richiama alla mente dinamiche simili a quelle del contesto televisivo, come nel caso di programmi come il Grande Fratello o simili, dove l'inserimento di prodotti a fini commerciali è apertamente dichiarato nel format. Parallelamente, gli influencer possono essere assimilati a partecipanti in una sorta di "realtà digitale", dove la sponsorizzazione di prodotti costituisce un elemento intrinseco del loro mondo online. Riflettere su questa evoluzione implica una maggiore consapevolezza da parte degli utenti, i quali devono essere pronti a riconoscere le motivazioni commerciali dietro le azioni degli influencer. Ciò non implica necessariamente la perdita di fiducia, ma piuttosto la necessità di sviluppare una comprensione più critica e consapevole delle dinamiche sottostanti. In questo contesto, gli utenti possono navigare in modo più informato attraverso il panorama digitale, riconoscendo che, analogamente al "Product Placement" nel cinema, anche dietro le storie degli influencer potrebbe celarsi un elemento di promozione commerciale che non necessariamente nelle stories si esplicita attraverso un hashtag o un annuncio evidente. La consapevolezza di questa realtà sottolinea la necessità di una lettura più attenta e critica delle interazioni online, promuovendo una comprensione più profonda delle influenze commerciali nel mondo digitale.

Le nuove linee guida AgCom cosa hanno cambiato?

Rispetto al passato, le nuove linee guida dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) introducono significative modifiche per gli influencer in Italia. Vediamo quali sono i principali cambiamenti:

Trasparenza e natura pubblicitaria: Prima delle nuove norme, gli influencer spesso promuovevano prodotti o servizi senza specificare chiaramente se si trattava di contenuti sponsorizzati. Ora, gli influencer sono tenuti a segnalare esplicitamente la natura pubblicitaria dei contenuti che includono prodotti o servizi. Questo è fondamentale per garantire che gli utenti siano informati e consapevoli quando visualizzano contenuti promozionali.

Requisiti di applicazione: Le linee guida stabiliscono criteri specifici per determinare quali influencer sono interessati da queste norme. Solo coloro che raggiungono almeno un milione di follower su una o più piattaforme o social media e che hanno un tasso di interazione medio superiore al 2% sono soggetti alle nuove disposizioni. Questo approccio mira a concentrarsi su coloro che hanno un impatto significativo e una vasta audience.

Tutela dei diritti fondamentali: Le nuove norme pongono grande attenzione alla tutela dei diritti della persona e dei minori. Gli influencer devono rispettare i valori etici e garantire che i loro contenuti non ledano i diritti degli altri.

Coinvolgimento degli intermediari: L’AGCOM ha avviato un tavolo tecnico per l’adozione di un codice di condotta specifico per gli influencer. Questo codice definirà ulteriormente le misure a cui gli influencer dovranno attenersi. È interessante notare che gli intermediari, come le agenzie di influencer o le piattaforme di social media, parteciperanno a questo processo. Questo è un passo importante per garantire che tutte le parti coinvolte siano allineate e responsabili.

Allineamento con iniziative europee: L’iniziativa dell’AGCOM è coerente con altre azioni intraprese a livello europeo. Questo contribuisce a un quadro normativo uniforme e coerente per gli influencer in tutta l’Unione Europea.

In sintesi, queste nuove linee guida rappresentano un equilibrio tra la promozione dell’industria dell’influencer marketing e la protezione degli interessi dei consumatori e della società nel suo complesso.