Chiara Ferragni ha pagato il Mascognaz? L'hotel si rifiuta di rendere note le fatture: «Tuteliamo la privacy». Cosa non torna

Chiara Ferragni ha pagato l'Hotel de Mascognaz a Champoluc? Scoppia un nuovo caso.

Cosa non torna

Quello che non torna è come sia davvero andata la storia. Se la influencer abbia davvero pagato la sua suite e quanto. C'è infatti chi sospetta che in realtà l'influencer abbia avuto uno sconto. Ma da questo punto di vista non c'è alcuna certezza. Se l'hotel pubblicasse le fatture, non ci sarebbero più dubbi. Ma finora non è stato così.

La denuncia del Codacons

Secondo il Codacons non ci sarebbe stato nessun boom delle prenotazioni a seguito dei post sulla struttura fatti dall'influencer. «L'unico "effetto Ferragni" finora accertato sembra essere la valanga di critiche e commenti negativi lasciati dagli utenti sulla pagina dell'hotel», afferma l'Associazione, che annuncia ora un altro passo. «A seguito dei tanti dubbi sollevati dai cittadini, abbiamo deciso di presentare una istanza d'accesso all'Hotellerie de Mascognaz, affinché fornisca i documenti circa il pagamento del soggiorno da parte della Ferragni, per capire la natura dei rapporti tra l'influencer e l'hotel e quale tariffa sia stata applicata all'imprenditrice digitale per i servizi fruiti», annuncia.

I prezzi dell'hotel

Ma quanto costa una camera? Dai 400 ai mille euro per notte. Gambero Rosso scrive che la manager della struttura gli ha assicurato che Chiara Ferragni ha pagato e che avrebbero mostrato le fatture relative al suo soggiorno. In seguito, i portavoce della struttura valdostana hanno riferito che non avrebbero potuto mostrare alla redazione del gruppo editoriale multimediale enogastronomico italiano le fatture per «questioni di privacy». Ma se l'influencer aveva pagato, qual è la privacy da tutelare? Basterebbe questa risposta per capire se era pubblicità oppure no.