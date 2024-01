Fedez, chi c'è dietro gli errori: dalla responsabile dei contenuti al capo ufficio stampa, malumori nel team

«Un dream team». Così scriveva il capo ufficio stampa della società di Fedez a margine dalla foto di gruppo con i colleghi di lavoro.

Ma qui non si tratta dei campioni americani del basket di Barcellona '92. Non c'è Michael Jordan, Magic Johnson o Charles Barkley, ma tutta la squadra del rapper. È il giugno del 2023 e l'immagine ritrae sorridenti durante una campagna pubblicitaria per un hard seltzer. Chissà se, scattata oggi, i protagonisti avrebbero lo stesso umore. Con i Ferragnez coinvolti (e sconvolti) dallo scandalo Pandoro, i dissapori e i malumori serpeggiano anche nel team del marito dell'influencer.

Il capo ufficio stampa

Sembrano ormai ricordi lontati quei selfie di gruppo condivisi su Instagram. Elena Cornacchia, capo ufficio stampa della società di Fedez, non ne pubblica più da tempo. Eppure è lei a gestire la comunicazione della società del marito di Chiara Ferragni. Nel 2022 la foto di Natale con Fedez. Tutti insieme. Ma già a settembre del 2023 la presenza dell'artista è un ricordo, con il rapper sostituito da un cartonato. Da quel momento, lui, non appare più.

Natale 2022

La responsabile dei contenuti di Muschio Selvaggio

Chi gestisce la produzione e distribuzione dei contenuti di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, è Francesca Lupo. Si forma allo IED, per poi approdare nel 2019 nella società del rapper. Di cosa si occupa? Di scegliere la strategia di content marketing attraverso le diverse piattaforme (siti web e social media) e i diversi formati (testi, immagini, video, audio). Un ruolo chiave, non semplice in questo momento: soprattutto dopo le polemiche scatenate dall'ultimo errore commesso del rapper che ha mostrato in diretta la foto di un hater prendendo di mira, però, la persona sbagliata.

Il personal stylist

Giulio Casagrande è l'Head of Fashion and Creative Projects. Ovvero il capo dei progetti legati alla moda della DOOM Entertainment, l'agenzia di management fondata da J-Ax e Fedez nel 2013. È il personal stylist del rapper. Lo veste per le occasioni più importanti. Come per la premiere spagnola della serie tv Ferragnez, quando scelse un abito di Off White, oppure nel caso del completo rosa utilizzato per la clip del brano Morire Morire. Laureato in Scienze Diplomatiche Internazionali nel 2021, prima di approdare al mondo della moda scrive su Glamour e Vogue Italia per circa un decennio. Poi la svolta quando incontra Fedez.

Il padre Franco

Franco Lucia è il padre. Anche lui si cimenta con i social. Il suo profilo Instagram conta oltre 178mila follower. Il cibo la sua passione. Video montati ad arte lo ritraggono mentre prepara ricette gustose. Vanta inoltre collaborazioni con chef di primissimo livello, come Federisco Fusca e Daniele Rossi (che in due totalizzano più 2 milioni di seguaci). Insieme al figlio, e alla moglie, è il fondatore della Fondazione Fedez.

La madre manager

"Momager” le chiamano negli Stati Uniti. Sono quelle mamme che diventano manager di celebrità. È il caso di Fedez. Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, ha contribuito attivamente nel percorso professionale del figlio.

Nasce a Genova nel 1964 e ora è amministratrice delegata di Doom, la società costituita dal Federico Leonardo Lucia. Quanto guadagna? Percepisce un compenso annuale di 130 mila euro, ma ci sono altre attività a cui si dedica che contribuiscono ad aumentare il suo reddito.