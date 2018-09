La Febbre del Nilo fa la sua settima vittima dall'inizio dell'anno: un 78enne è morto nella provincia di Ferrara per le complicanze provocate dal virus, dopo dieci giorni di ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Anna. Ne danno notizia i quotidiani locali.LEGGI ANCHEL'uomo, pensionato, viveva a Porporana, aveva avuto in passato problemi neurologici ma pare conducesse una vita attiva. All'ospedale ferrarese restano tre pazienti ricoverati. È di ieri la notizia della morte di un 82enne a Modena, sempre per un'encefalopatia legata al virus.