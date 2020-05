ROMA - Porte aperte alla tintarella dal 29 maggio ma addio feste in spiaggia, sfide a biliardino e a beach volley. Addio al bagno in compagnia, alle cene sotto i gazebo, alle passeggiate notturne sulla battigia. Il Coronavirus ci consegna un’estate di divieti e di distanze inevitabili e le giornate al mare saranno scandite da regole precise e inderogabili indicate dalla Regione. Per i bambini sarà una stagione difficile con poco divertimento e tanta attenzione, per i genitori un’altra maratona stressante dopo la quarantena trascorsa tra compiti e teledidattica. Però non bisogna desistere. In fondo si starà comunque all’aria aperta, ci si potrà in ogni caso rinfrescare con un bagno in mare - mai come quest’anno pulitissimo - si riuscirà a pranzare in famiglia sotto l’ombrellone. Dopo i primi giorni di adattamento, insomma, l’estate scorrerà come tutte le altre: del resto siamo riusciti a mantenere la calma in questa lunghissima quarantena. Ce la possiamo fare.

1. REGISTRAZIONE E ORARI PER INGRESSI SCAGLIONATI

Gli accessi dovranno avvenire in modo ordinato per prevenire gli assembramenti. È auspicabile una pianificazione del check-in per fasce orarie favorendo la prenotazione attraverso modalità informatiche in modo da acquisire tutta la documentazione necessaria in via preventiva e rendere il check-in più spedito: la registrazione dell’arrivo dei clienti è funzionale per rintracciare contatti a seguito di contagi.



2. EVITARE L’USO DI BANCONOTE, SÌ CARTE DI DEBITO E CREDITO

Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti dovrà essere dotato di dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro che limitino il contatto (mascherine o schermature facciali). Bisognerà cercare di evitare la circolazione di monete e banconote attraverso l’utilizzo della moneta elettronica con card contactless o mediante pagamento anticipato.



3. DISTANZE: 5 MT TRA LE FILE E 4,50 MT TRA OMBRELLONI

Per la stagione 2020 le distanze sono di 5 metri tra le file e a 4,50 tra gli ombrelloni. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni; la misura di un metro va garantita tra la proiezione di un sistema di ombreggio e l’altro. Le distanze interpersonali sono derogate per i membri del nucleo familiare.



4. DAL BEACH VOLLEY AL PING PONG, VIETATE LE ATTIVITÀ LUDICHE

Saranno rigorosamente vietate le attività ludico sportive quali beach volley, calcetto, bocce, ping-pong, biliardino, le aree gioco per bambini, le vasche idromassaggio, le piscine che non consentono il prescritto distanziamento sociale. Vietate anche le aree comuni di gioco (per esempio il gioco delle carte) o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti.



5. DISTANZA ANCHE DENTRO L’ACQUA, I BAGNINI VIGILERANNO DALLA RIVA

Anche l’attività di balneazione dovrà rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite. I bagnini di salvataggio avranno l’obbligo di vigilare e nella fase di accesso al mare dovrà essere prevista una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento.



6. SANIFICAZIONE CON DETERGENTI E PRODOTTI A BASE DI CLORO

Sarà obbligatorio garantire una pulizia giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni. E ancora: sanificazione regolare e frequente con igienizzante a base di cloro di attrezzature quali sedie, lettini e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (docce, spogliatoi) per le quali non è possibile assicurare la disinfezione intermedia.



7. TELI, DOCCIA E IGIENIZZANTI. LE REGOLE DOPO IL BAGNO

Necessario il rispetto del distanziamento sociale in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e servizi igienici. Limitazione del contatto con sabbia, scogli e terreno, attraverso l’utilizzo di lettini, sdraie, teli. Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60°C, obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione, utilizzando saponi ecocompatibili per la pulizia di mani e viso.



8. NIENTE FESTE E BALLI, DIVERTIMENTO ALL’OSSO

Particolare attenzione andrà rivolta alla vigilanza sulle norme di distanziamento sociale dei bambini. Sono vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive) che favoriscano assembramenti di persone. Titolare e i dipendenti della impresa balneare dovranno vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni.

9. C’È IL DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI I LETTINI

Sarà necessario assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone. All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici, docce e aree comuni, dovrà essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di disinfettanti per l’igiene delle mani, in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita.



10. PERCORSI DEDICATI PER GLI SPOSTAMENTI

La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili dovrà essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati e attraverso la disposizione di attrezzature in modo da garantire il distanziamento sociale.

11. IL LITORALE OFF LIMITS DALLE 23 ALLE 6

Di concerto con la Prefettura, i Comuni delle Marche emetteranno ordinanze di divieto di accesso alle spiagge nelle ore notturne per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità dalle ore 23 fino alle 6 limitatamente alle aree in concessione demaniale, per non vanificare le attività di sanificazione adottate dai titolari degli stabilimenti balneari.



12. BAR E RISTORAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO

I servizi di bar e di ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare dovranno seguire le linee guida e le disposizioni normative specifiche per la categoria. In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone/gazebo, dovranno essere osservate le disposizioni relative alle distanze avendo cura di pulire le attrezzature e di gettare la spazzatura.

13. I PIÙ PICCOLI A RISCHIO, ATTENZIONE ALLA SABBIA

Rigidi i protocolli sulle condizioni di salute: sarà obbligatorio starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia); Controllo da parte dei genitori del rispetto delle norme comportamentali da parte dei bambini, in quanto soggetti a maggior rischio di venire in contatto con la sabbia, portando poi le mani in bocca.



14. REGOLE DA AGGIORNARE IN CASO DI NECESSITÀ

Le linee guida saranno aggiornate, integrate o modificate sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

SCARICA L'ORDINANZA DELLA REGIONE MARCHE





