Fase 2 in Emilia-Romagna, Bonaccini: «Se tutto va come deve, anticiperemo riaperture»

Se tutto andrà come ci auguriamo quei tempi previsti, ad esempio il primo di giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati». Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini , al Tgr Rai, spiegando che la riapertura «deve andare di pari passo con una curva epidemiologica che non torni ad essere preoccupante».