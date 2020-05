Coronavirus Fase 2, Richeldi (Cts): «Uscita lockdown proporzionale. Riaprire i nidi un vantaggio sociale»

Proporzionale e non progressiva. L'uscita dal lockdown sarà un processo «proporzionale alla circolazione virale, non progressivo. In pratica, le misure che verranno adottate saranno riviste sulla base della circolazione del virus, e sulla base dei nuovi parametri che emergeranno» di volta in volta «sarà necessario modificarle». A sottolinearlo è il primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul coronavirus Luca Richeldi, intervenuto a 'Omnibus' su 'La7'. «Questo non deve spaventare, a mio parere, ma deve essere di sprone per cercare di adottare al meglio le indicazioni che sono fondamentali: il distanziamento, fisico o con barriere protettive come le mascherine, e l'igiene delle mani». La «proporzionalità ci permetterà, con cautela ma con sicurezza, di riaprire le nostre attività», ha aggiunto Richeldi.

«I modelli ci dicono che adesso la riapertura delle scuole ci metterebbe ad alto rischio di far ripartire in maniera significativa la circolazione virale. Ora però gli asili nido e le scuole d'infanzia sono una piccola parte di queste scuole, e le giovani mamme che tornano al lavoro potrebbero non avere un aiuto» se i bimbi sono a casa; «allora in un approccio che tenga conto anche degli aspetti sociali ed economici potrebbe avere un senso riaprirli». A ribadirlo è il primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul coronavirus Luca Richeldi, intervenuto a 'Omnibus' su 'La7'. L'esperto ne aveva già parlato nei giorni scorsi, quando si era ventilata questa ipotesi. Ebbene, «questa misura a fronte di un» impatto ridotto sulla circolazione del virus «potrebbe avere un vantaggio sociale molto grande».

Se alcune Regioni sono arrivate a un numero bassissimo di casi, perché non adottare misure differenziate a livello territoriale? «Ci sono motivi pro e contro un approccio con misure differenziate a livello territoriale. Lo studio sierologico ci dovrebbe dire quanti cittadini italiani sono venuti in contatto con virus e hanno sviluppato una qualche immunità. Ma» bisogna tener conto del fatto che «nelle regioni meno colpite c'è una grande fetta di popolazione che questo virus non l'ha visto». A sottolinearlo è Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul coronavirus Luca Richeldi, intervenuto a 'Omnibus' su 'La7'. «Anche in una regione con pochi casi e un'alta popolazione suscettibile ci sono motivi per difenderla dal rischio» di un aumento esponenziale dei casi, ha aggiunto Richeldi.



