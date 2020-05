L’intesa formale l’hanno trovata. I problemi politici il governo dice di averli risolti e invece non è proprio così. Tanto è vero che i ministri sono furibondi con il governatore campano De Luca: «Pensa solo alla propaganda, vuole farsi bello sui social».

Questo l’umore contro lo strappo di De Luca. Il quale sostiene che il governo impone test epidemiologici per la riapertura di bar, ristoranti e spiagge ma «la Campania non è d’accordo e non ha sottoscritto l’intesa Stato-Regioni che alcuni media presentano come condivisa all’unanimità»: dice il governatore.

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania

«Su alcune norme di sicurezza generale - incalza - deve pronunciarsi il ministero della Salute, non è possibile che il governo scarichi opportunisticamente tutte le decisioni sulle Regioni. Non è accettabile».

Lo strappo di De Luca comunque è un problema. E l’autonomismo rilanciato dal presidente veneto, Luca Zaia, che pure viene apprezzato a Palazzo Chigi per la gestione generale dell’accordo in cui ha fatto asse con il dem Bonaccini e con gli altri (mentre il leghista Fontana ha giocato un’altra partita), non giunge nuovo ma è in polemica con Conte. Il premier aveva detto che va rivisto il rapporto tra Stato e Regioni, e Zaia lo gela dicendo: «Il premier vuole una revisione costituzionale, giusto? Vediamola in positivo, il bicchiere mezzo pieno: vuol darci l’autonomia. A casa mia, davanti a 2 milioni di veneti che hanno votato un referendum, è l’ottenimento dell’autonomia. Se poi intendeva altro è bene lo chiarisca».



Una sfida che incrina il (finto) volemose bene. In questo clima l’Italia oggi riapre, ma non riapre tutta e per tutti. Ed è ancora scontro tra il governo e le Regioni proprio sulle modalità con cui ricominciare e nonostante l’accordo raggiunto l’altra notte. L’uscita di De Luca, vista da Palazzo Chigi, sarebbe dovuta al timore dei presidenti (anche quello lombardo) di assumersi pienamente le responsabilità di aperture e chiusure, nascondendosi dietro l’attendismo del governo sulle linee guida.

ORDINE SPARSO

E comunque non si riparte all’unisono. Lo stesso De Luca ha rinviato di tre giorni l’apertura dei ristoranti. E sull’apertura dei confini regionali il 3 giugno ha già detto che la valuterà solo il 2. La Sardegna ha invece deciso di rinviare ancora di qualche giorno l’apertura di siti archeologici e musei e il Piemonte ha posticipato quella di bar e ristoranti al 23.

«La nostra non è una regione a rischio - dice il presidente forzista Alberto Cirio». E ancora lui: «Se c’è uno slittamento di qualche giorno per alcune attività questo dipende solo dal fatto che da noi il contagio si è diffuso più tardi». Quello che dice Cirio è vero: i dati del monitoraggio del ministero della Salute sui primi 12 giorni di allentamento delle misure indicano il Piemonte tra i territori ad oggi a rischio basso. Ma è altrettanto vero che la Regione, così come la Lombardia, continua ad essere quella con il più alto numero di contagiati in Italia: anche ieri, sui 675 nuovi casi, più del 50 per cento (390) si registrano proprio nelle due regioni. Non solo.

Nei numeri di ieri c’è un altro, piccolo, campanello d’allarme: in 6 regioni - Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Sicilia - risalgono le terapie intensive, uno dei parametri fondamentali per capire l’andamento del virus e la tenuta del sistema sanitario. Per ora sono numeri irrisori (7 casi in tutto).

E comunque. Dopo una nottata di tensione e una mattinata di limature, ha finalmente visto la luce il Dcpm che fino al 14 giugno guiderà cinque round di riaperture: 18, 19, 25 maggio, 3 giugno e poi probabilmente 15 giugno. La novità introdotta nella versione finale a seguito della contrapposizione con le Regioni, è il continuo ricorso ai protocolli di settore in funzione dell’andamento epidemiologico. A questo va sottolineato che bisognerà comunque tener conto dei suggerimenti che arriveranno nei prossimi giorni dal Cts che da oggi dovrebbe approfondire l’esame sui protocolli di settori proposti agli scienziati e sui quali essi manifestato perplessità su almeno sette punti: aggregazioni, prossimità, mascherine, distanziamento, aerazione degli ambienti, pulizia, igienizzazione. Sembra di capire che le riserve poggiano sulla considerazione che le bozze settoriali proposte siano troppo divergenti dalle indicazioni-raccomandazioni di Inail e Iss, ritenute dal Cts molto prudenti e pertanto da osservare scrupolosamente.

Comunque l’allegato 10 riporta alcune raccomandazioni del Cts: «Per garantire a tutti la possibilità del rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i criteri di riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da Istituto superiore di sanità e Inail.

