Allarme farmaci, oltre 3200 medicinali introvabili: quali sono e perché mancano

È emergenza farmacia in Italia. L'Aifa ha aggiornato sul proprio sito la lista dei medicinali mancanti. In totale sono 3200. Un elenco che viene rinnovato costantemente sulla base delle segnalazioni ricevute dall'agenzia. Ma che alcuni non si trovino accade di frequente. Come è successo questa estate, quando l’ibuprofene era non si trovava più nelle farmacie italiane a causa del boom di casi Covid. Stavolta, invece, le scorte nei magazzini si sono esaurite a causa del picco dell’influenza.

Fibrosi polmonare, al via i test del primo farmaco sviluppato dall'intelligenza artificiale

Farmaci mancanti, quali sono: l'elenco

Tra i farmaci "introvabili" ci sono antinfiammatori, antivirali e antibiotici. Al bancone della farmaci può essere difficile reperire Tachipirina, Nurofen, Moment, Efferalgan, Tachifludec, Neoborocillina e Amoxicillina. Ma anche Neo Borocillina, Spididol e Amoxicillina. Occorre però sottolineare che, secondo i dati Aifa (Agenzia italiana del farmaco), su 3.200 medicine mancanti per più del 50% c'è stata una fisiologica cessazione della produzione. Il resto? Una reale carenza.

Perché non si trovano

La guerra in Ucraina ancora in corso, e i conseguenti problemi produttivi legati alla crisi energetica e alla scarsità di materiali per il packaging, come vetro e alluminio. Il picco della stagione influenzale, e l'onda lunga del Covid che sta interessando anche i Paesi asiatici produttori di principi attivi come la Cina e l'India. Sono questi alcuni dei fattori che stanno portando in Italia a una mancanza di farmaci.