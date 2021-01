Cambiano i colori delle Regioni e le disposizioni nella vita di tutti i giorni. L'uso della mascherina è centrale per prevenire i contagi di Sars-Cov-2. Ma quando bisogna indossarla? Come? In quali occasioni? Si può fumare in strada e abbassarla? Ecco lei 15 risposte agli interrogativi più comuni (contenute anche nelle Faq pubblicate dal governo sull'ultimo Dpcm).

1. Uso delle mascherine: i bambini possono evitare di indossarla?

Sì. I bambini con meno di sei anni sono esentati dall’indossarla.

2. Ho un’invalidità: posso evitare di indossare la mascherina?

L’obbligo non è previsto per quelle persone che per invalidità o patologia non possono indossare la mascherina. Dunque, dipende dall’invalidità che è stata accertata e documentata.

3. Sono un operatore che assiste un non udente: posso evitare di indossare la mascherina?

Sì. In questo caso l’operatore per interloquire con il non udente, può evitarne l’uso per decreto. Ma ci sono già soluzioni con mascherine trasparenti che permettono di mantenere il dispositivo di protezione individuale e di agevolare la comunicazione per le persone con disabilità.

4. Faccio attività sportiva in un parco, posso evitare di indossare la mascherina?

Sì. I decreti prevedono l’esenzione. Ma attenzione: camminare per andare nel parco a fare sport non esime dall’indossarla.

5. Sono in una zona gialla, dove è possibile mangiare o bere in un locale. Posso togliere la mascherina?

Ovviamente mentre si mangia o si beve è possibile evitare di indossarla. Ma restare seduti a un tavolo e continuare a chiacchierare non esime dall’indossarla.

6. Sono in casa e sono arrivati alcune persone non conviventi: posso evitare di indossare la mascherina?

Il decreto raccomanda fortemente l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni provate, in presenza di persone non conviventi.

7. Sono in strada e sono solo. Posso evitare di indossare la mascherina?

Il decreto sottolinea come non sia obbligatorio indossarla quando si è soli. Ovviamente se si è in un’area urbana, la possibilità di incontrare qualcuno è molto frequente, anche perché dietro l’angolo potrebbe esserci un altro passante.

8. Quale mascherina devo indossare?

Sono consentite le mascherine chiamate “di comunità”, cioè quelle fatte di stoffa e che possono essere anche autoprodotte. L’importante è che siano multistrato e che creino una barriera adeguata, che permettano comunque la respirazione e che aderiscano al viso.

9. Posso tenere la mascherina sotto il naso?

No. La mascherina deve coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

10. Ho una mascherina di comunità: come posso lavarla?

Il lavaggio può avvenire in lavatrice almeno a 60 gradi. Se le mascherine di comunità vengono acquistate, solitamente il produttore ne indica anche per quante volte è possibile fare il lavaggio prima di smaltirle.

11. Posso toccare la mascherina con le mani mentre la indosso?

E’ buona pratica indossarla toccando solo gli elastici. Se dovesse essere proprio necessario toccarla, a quel punto la regola prevede di igienizzare le mani.

12. Sono in strada e vorrei fumare. Posso togliere la mascherina e camminare?

L’obbligo della mascherina all’aperto è tale per cui implicitamente è impossibile fumare senza togliersela. Dunque, la regola potrebbe valere in quelle aree dove si è certi che non ci sia nessuno di passaggio. Ma attenzione: alcuni sindaci hanno emanato specifiche ordinanze più restrittive per il divieto di fumo in aree pubbliche. In alcune Regioni (come il Veneto) è consentito fumare abbassando momentaneamente la mascherina purché a distanza di almeno un metro dagli altri. Quindi, il consiglio è: prima di fumare, se proprio bisogna farlo, vanno consultate le disposizioni locali.

13. Sono in un mezzo pubblico o sto camminando in strada. Mi squilla il telefono: posso abbassare la mascherina per rispondere e parlare?

No, la mascherina non va abbassata. Anche con la mascherina indossata è possibile parlare al telefono. L’interlocutore riuscirà ad ascoltare comunque, anche se potrebbe notare un lieve abbassamento della voce.

14. Ho una mascherina di comunità: perché non mi fanno entrare in ospedale?

La mascherina di comunità non è un presidio medico e dunque non offre tutti quei requisiti di sicurezza certificati che vengono imposti in alcuni luoghi più a rischio. E’ buona regola, prima di entrare di portare una mascherina di scorta, certificata. In alcune strutture vengono messe a disposizione all’ingresso.

15. Sono nel cortile del condominio e sto parlando con alcuni condomini: posso tenere la mascherina abbassata?

No. I condomini non sono conviventi.

