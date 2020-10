Covid, Fabrizio Corona ha 38 e resta a casa: «Febbre e tampone». Ansia per i risultati

Sarà Covid? Ancora non è certo ma Fabrizio Corona ha la febbre alta. Ad annunciarlo lui stesso sulle sue storie di Instagram dopo aver postato una foto che mostra un termometro dove si legge: «38 di febbre incaz... nero ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera». «Malato ma a casa a lavorare», dice ancora Corona.

«Febbre e tampone», dice poi Corona tra un colpo di tosse e l'altro e con il volto visibilmente provato. A quel punto un uomo con indosso camice e mascherina lo sottopone al tampone. L'ex re dei paparazzi non ha ancora comunicato l'esito dell'esame.

