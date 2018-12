© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Certo che c'è un caso Fazio in Rai e spero che l'azienda avvii presto un'azione sul tema delle retribuzioni e delle società di produzione esterne. Questo tema fa parte delle sensibilità che abbiamo trasmesso ai nuovi amministratori Rai. Speriamo che prima possibile si possa ricostituire un clima di buon senso sulle retribuzioni». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio replicando alle domande dei commissari della Vigilanza Rai. La retribuzione di Fabio Fazio, trasferito dalla scorsa stagione da Rai 3 a Rai 1 con un sostanzioso aumento di stipendio, è da tempo oggetto di polemiche e accuse. Ora anche Di Maio sembra invocare un taglio per i compensi del conduttore.«Dispiace anche a me che in Rai ci sia solo una prima serata d'informazione ma le precedenti gestioni della Rai hanno regalato alla concorrenza Giletti, Floris, Gabanelli, Porro», ha poi aggiunto il ministro dello Sviluppo economico, parlando della perdita di spazi di approfondimenti di prime time da parte dell'azienda.«L'extragettito nato dal canone in bolletta è diventato strutturale e deve consentire alla Rai di avere risorse per gli investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche consentire di ragionare nell'ottica di abbassare un po' il canone negli anni», ha detto poi il ministro dello Sviluppo.«Penso che sia arrivato il momento per cambiare questo Paese e la Rai, che ne è una articolazione fondamentale», ha sostenuto Di Maio. «Come ministero non ci tiriamo indietro di fronte alla sfida di modernizzare il servizio pubblico di qualità», ha affermato ancora il ministro, aggiungendo che «il servizio pubblico deve saper guardare a modelli stranieri più virtuosi».«Mi sento di rassicurare i giornalisti Rai in quanto le mie affermazioni non sono mai state generalizzate ma circoscritte a episodi specifici», ha poi sottolineato il vice premier riferendosi alle sue dihciarazioni dopo l'assoluzione di Virginia Raggi dalle accuse di falso in relazione alla nomina di Renato Marra alla direzione Turismo del Campidoglio. Di Maio aveva definito in quell'occasione i giornalisti «infimi sciacalli».«Le risposte sulle iniziative editoriali della Rai non riguardano il ministro ma gli amministratori della Rai, che sicuramente hanno un mandato da parlamento e governo ma agiscono in autonomia. Gli amministratori della Rai, che sicuramente sono stati scelti perché hanno un certo tipo di visione dell'azienda, devono essere libere di prendere le loro decisioni editoriali e sul personale», ha quindi affermato il ministro dello Sviluppo economico, replicando alle domande dei commissari della Vigilanza Rai sulle nomine di direttori e vicedirettori Rai.