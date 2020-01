Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 25 gennaio 2020: numeri vincenti e quote

Ecco le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 25 gennaio 2020. Ecco i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Questi i numeri estratti del Superenalotto: 11 - 16 - 17 - 35 - 68 - 90 - Jolly 76 - Superstar 47. Non ci sono stati 6 né 5+. Il jackpot per la sestina del Superenalotto sale così alla cifra di 67 milioni e 200 mila euro.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 85 40 90 80 67

CAGLIARI 69 05 10 09 48

FIRENZE 67 89 72 82 22

GENOVA 77 26 68 17 10

MILANO 62 15 19 87 44

NAPOLI 74 04 76 53 12

PALERMO 50 31 67 68 28

ROMA 38 49 22 43 18

TORINO 66 33 68 38 74

VENEZIA 40 37 85 54 82

NAZIONALE 90 83 14 26 05



SUPERENALOTTO, LE QUOTE Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 37.825,95

Punti 4: 941 totalizzano Euro: 245,46

Punti 3: 37.618 totalizzano Euro: 18,49

Punti 2: 518.800 totalizzano Euro: 5,00 SUPERSTAR, LE QUOTE Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 13 totalizzano Euro: 24.546,00

Punti 3SS: 206 totalizzano Euro: 1.849,00

Punti 2SS: 2.677 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 15.233 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.522 totalizzano Euro: 5,00

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

11 - 16 - 17 - 35 - 68 - 90

numero Jolly 76

numero Superstar 47



04 05 15 26 31 33 37 38 40 49 50 62 66 67 69 74 77 85 89 90

numero Oro 85

doppio Oro 85 40

Ultimo aggiornamento: 21:28

